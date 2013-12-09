Programı geç başlayan Bülent Ersoy'dan veryansın: Show TV temelinden yansın

Bülent Ersoy, pazar günleri yayınlanan programı Bülent Ersoy Show yayına geç girince canlı yayında "Show TV temelinden yansın, genel müdür de yansın" sözleriyle geceye damga vurdu.

Programın açılış sunumunda kanal yönetimine veryansın eden Bülent Ersoy, "Az sonra sabah ezanı okunacak, siz cefakar seyirciler sağolun varolun. Bana yapılan bu büyük haksızlığı unutmayacağım. Ben hiçbir şeyi unutmam. Show TV temelinden yansın, genel müdür de yansın. Zaten yarın atama yapılacak." diyerek kanal yönetimine yayın saati göndermesinde bulundu.

Bülent Ersoy Show'un gecikme sebebi olan ve ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan "Aşk, Ekmek ve Hayaller" dizisi, Ersoy'un hışmına uğradı. Pazar geceleri 22.45'te yayınına başlayan "Bülent Ersoy Show" dün gece yayına 24.00'te girebildi. Bülent Ersoy Show'un dün geceki konukları arasında Hüsnü Şenlendirici, Rober Hatemo, Balık Ayhan ve Ümmiye bulunuyordu.