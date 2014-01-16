Bülent Ersoy'un fotoğrafını çeken hayranına saldırdığı iddia edildi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, Nişantaşı'nda izinsiz fotoğrafını çeken Osman Ateş'e saldırdığı iddia edildi.

Arabasıyla seyahat eden Bülent Ersoy Nişantası'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada, Osman Ateş isimli hayranı Ersoy'un fotoğrafını çekti. İzinsiz fotoğrafı çekilen Bülent Ersoy'un duruma sinirlendiği ve arabadan inerek Ateş'e hakaret ettiği iddia edildi. İddiayı dile getiren Osman Ateş, Ersoy'un ve şoförünün kendisine saldırdığını da ileri sürdü.

Söylemezsem Olmaz adlı sabah programına katılan Osman Ateş, 'Yaşadıklarımdan çok etkilendim. 2 gündür uyuyamıyorum' dedi.

Osman Ateş olayı şu sözlerle anlattı:

"Ben AVM'nin içindeki bir kuaförde çalışıyorum. Salı akşamı saat 19.00 civarı işim bitmişti. Hava almak için dışarı çıktım. Önümde bir cip durdu. Arka cam açıktı ve içinde Bülent Ersoy vardı.

Telefonumu çıkardım ve iki poz çektim. Anı olarak kalsın diye. Paparazzi değilim, gazeteci değilim. Araba kırmızı ışıkta bekliyordu. Fotoğrafa baktım, net bir görüntü yok. Bir kare daha çekeyim de net olsun diye düşündüm. Telefonu çıkardığım sıra Bülent Hanım ile göz göze geldim.

Bülent Ersoy o ara şoförünün omuzuna dokundu. Kapı açıldı, Bülent Ersoy koşarak ve küfür ederek üstüme geldi. Yakama yapıştı. Yumruk atmaya çalıştı.

Ben vurmasın diye yüzümü korurken, şoförü arkamdan geldi ve saçımı çekti. Yanımda hiç kimse yoktu. Trafik durdu, insanlar durdu. Herkes sinema izliyor gibi beni izledi. Şikayetçi olmak için polise gittim, ama oradaki arkadaşlar 'Karşında Bülent Ersoy var uğraşamazsın' dediler. Korktum ve şikayetçi olmadım."

'Yolumu değiştiririm'

Osman Ateş, dava açmayı düşündüğünü dile getirirken, "Artık Bülent Ersoy'u görsem yolumu değiştiriri dedi. Ateş sözlerine şöyle devam etti:

"Rahat uyuyamadım. Gözümü kapattığım an olay gözümün önünde canlandı. Karşılık veremem karşımdaki Bülent Ersoy. Şimdi olsa yine karşılık veremem."

"Onlarca kişinin gözü önünde hakarete uğradım. Aileme küfür edildi. Dava açmam gerekiyorsa, dava açacağım."

"Olaydan sonra ben telefonumun derdine düştüm. Telefonumu toplarken kafamı kaldırdım herkes gitmiş. Telefonumu taksitle aldım, hala taksitini ödüyorum."

"Bugüne kadar hiç şiddete uğramadım. Bundan sonra Bülent Ersoy'u görsem yolumu değiştiririm."