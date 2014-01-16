Bülent Ersoy'dan tepki: Sen kalbine türban taktın mı?

Mevlid Kandili gecesi canlı yayına türban takarak çıkan Bülent Ersoy, gelen tepkilere yanıt verdi. Ersoy, "Ne acıdır ki, 'hüküm Allah'ındır' diyen dinimizde herkes hükümdar olmuş. Türk oluruz, Kürt oluruz, Laz oluruz, Çerkez oluruz, başımızı örteriz, hep birileri çıkar ötekileştirir" dedi.

Bülent Ersoy, Show TV'deki programına Mevlid Kandili nedeniyle başörtüsüyle çıkmış ve ilahi okumuştu. Programın ardından Ersoy'un başörtüsünü reyting amaçlı taktığı ve ilahi okuyarak şov yapığı iddia edilmişti. Twitter'da da bazı kullanıcılar, Ersoy'un din istismarı yaptığını yazmıştı.

Bülent Ersoy, bu tepkilere, kaleme aldığı bir yazıyla yanıt verdi. Ersoy'un Gastee.com adlı internet sitesinde yayınlanan yazısı şöyle:

'Herkes hükümdar olmuş'

"Saygıdeğer okuyucularım;



Sayfamdaki dostlarımın çok büyük bir bölümünü tenzih ediyorum.



Lakin!!! Ne acıdır ki Hüküm Allah'ındır diyen dinimizde herkes hükümdar olmuş.



Mahşer bu dünyada kurulmuş ki herkes sevabı günahı burada keser olmuş.



Türkiye Cumhuriyeti'nin pembe nüfus cüzdanı verdiği bir insana kanunlardan büyük müsün birey sen ki pembe nüfus cüzdanına saygı duymuyorsun.



Ol diyen Allah değil mi? Ruhlara üfleyen Allah değil mi? Allah'ın işine ne karışırsın aciz kul.



Sen kalbini açıp içine baktın mı?



Sen kalbine türban taktın mı?



Sen kalbini kinden, nefretten, kıskançlıktan, fitneden iftiradan, dedikodudan arındırdın mı?



Siz mahşerin sözcüsü müsünüz be? Hepiniz burada karar veriyorsunuz ahkam kesiyorsunuz. Hepimizin günahını sevabını ahirete bırakın. Türk oluruz, Kürt oluruz, Laz oluruz, Çerkez oluruz, başımızı örteriz hep birileri çıkar ötekileştirir.



Nerede hoş görü peygamber efendimizin güzel ahlak emri nerde Hz. Ömer’lerin adaleti?



Yeter... Allah’tan büyük yok, kraldan çok kralcı çok!!! Bakınız bundan kısa süre önce yılbaşı akşamı transparan kıyafetimi ayakta alkışlayan siz!!!

Dekolteden rahatsız olmayan siz!!! Şimdi Mevlit kandilinin ehemmiyet ve manasına yakışan olması gerektiği gibi kapanmamdan neden rahatsızsınız?



Yazıkkk… Elhamdüllilah Müslüman bir ülkede kapanmama atılan çığlıklar sizin ayıbınız, benim ise gecenin ulviyetine yakışır şekilde onurum.



Bırakın laik kalalım ama, bırakın da isteyen her çağın kitabı olan yüce kitabımızın emri ile ibadet kokan ibadetle geçen kutsal gecelerimiz de ibadete yakışır şekilde nizama uygun örtünmemi de bana bırakın muhterem ön yargılılar...



Siz ahlak örtüsünü örtünmemişsiniz.."