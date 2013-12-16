Bülent Ersoy ekranda bayıldı!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Show TV'deki programın son dakikalarında izleyicilerin isteği üzerine şarkı söyledi. Ersoy, sahne performansının son bölümünde kısa da olsa bir rahatsızlık geçirdi.

Bülent Ersoy'un tansiyonu düştü, yere yığıldı. Ersoy, izleyicilerin isteği üzerine söylediği şarkının son bölümünde baygınlık geçirdi. Stüdyodaki konuklar ve izleyiciler, Ersoy'un yere düşüşünü sahne performansının bir parçası olarak düşünse de gerçek saniyeler sonra ortaya çıktı. Ersoy uzun süre yerden kalkmayınca Show TV reklam arasına gitti.

Uzun süren reklam arasının ardından program kaldığı yerden devam ederken, Ersoy tansiyonun düştüğünü bu nedenle baygınlık geçirdiğini söyledi.

Bülent Ersoy'un şarkı söylediği dakikalarda baygınlık geçirdiği o anlar: