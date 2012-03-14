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Sosyal Güvenlik

SGK: 2 işçi ölümden sonra sigortalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu 11 işçinin hayatını kaybettiği çadır yangınıyla ilgili açıklama yaptı

14 Mart 2012 15:14

 

 
T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, İstanbul'daki yangında hayatını kaybeden 11 işçinin tamamının sigortalı olduğunu söyledi. Acar, iki kişinin yangından sonra sigortalandığını doğruladı.
 
İstanbul'da 11 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangında, iki işçinin ölüm sonrasında sigorta yaptırıldığı iddia edildi. SGK Başkanı Fatih Acar, olayı ilk kez CNBC-e yayınında doğruladı.
 
Acar şunları söyledi: "Hayatını kaybeden 11 işçinin tamamı sigortalı. Sadece bir tanesi Sivas ilinden sigortalı. İki işçinin sigortası yangından sonra gerçekleştiriliyor. Çetin Coşkun 22.43. Sevdin Özen 22.51. Yangın 21.00 sıralarında oluyor. Bizim mevzuatımıza göre, işçiler işe girmeden önce işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor. Ancak inşaat işlerinde aynı gün işe giriş bildirgesi verilebiliyor. Yasal olarak bir engel söz konusu değil. 23.59'a kadar işe giriş bildirgesi verilebiliyor. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. Müfettiş arkadaşlarımız konuyu inceliyor. Yangın sonrası işe giriş bildirgeleri verilen işçiler, bu tarihten daha önce işe başlamışsa bununla ilgili tespitleri yapacağız ve işveren nezdinde gerekli işlemleri yapacağız. Yasal açıdan bakılınca bir kişi inşaat işinde işe girdiği günün sonuna 23.59'a kadar sigorta yaptırma hakkı var. Bununla ilgili geriye dönük incelemeler yapılacak. Kimse endişe duymasın; ne gerekiyorsa yapılacak. Yangından sonra sigortalılık işlemi gerçekleşmişse bu bizi derinden yaralıyor. Ne gerekiyorsa yapacağız."
 

Tasarı Meclis'e gidiyor

 
Acar, hazırlıkları süren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın bu hafta Meclis'e gönderileceğini, en kısa sürede yasalaşacağını söyledi.
 

İşçilerin ailesine ölüm geliri

 
Ölen işçilerin ailelerine maaş bağlandığını hatırlatan Acar, "11 kişiyle ilgili kurum olarak çalışmaları tamamladık. 11 kişinin tamamına iş kazasından dolayı ölüm geliri adı altında bir aylık bağlıyoruz. 8 kişi hem ölüm aylığı, hem ölüm geliri bağlanacak. 3 kişinin sadece yakınlarına ölüm geliri bağlanacak" dedi.
 

'Ne gerekiyorsa yapılacak'

 
Taşeron şirketlerle ilgili denetim hakkında konuşan Acar, "Olay yaşanmadan önce de müfettişler incelemelerini rutin olarak devam ettiriyor. Bu olay nedeniyle özel 4 arkadaşımız görevlendirildi. Bu arkadaşlar en kısa sürede çalışmalarını tamamlayacaklar. Ne gerekiyorsa yapılacak" diye konuştu.

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