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Yaşam

AVM şantiyesinde yangın faciası: 11 işçi öldü

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM inşaatının şantiyesinde işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetti.

12 Mart 2012 06:49

T24- İstanbul Esenyurt'ta bir AVM inşaatının şantiyesinde işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangında 11 işçi yaşamını yitirdi.

 

Yangın, Güzelyurt Mahallesi 12 . Cadde üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 çadırda çıktı. Saat 21.00 sıralarında başlayan yangına elektrik sobası ile ısınan ve 15 kişilik olduğu belirtilen çadırdaki işçiler uykularında yakalandı. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 çadıra daha sıçradı. Alevler, bez çadırların tamamını sardı ve işçilerden bazıları yanarak bazıları da dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, tamamen yanan çadırlarda yapılan incelemede 11 işçinin cesedine ulaşıldı.


Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, yangının mutfakta kullanılan ıstıcıdan kaynaklandığını söyledi.

Yanan çadırlardan sağ kurtulan işçilerden Necip Yıldız ise, "15 kişi bir çadırda kalıyorduk. Yangından 15 dakika kadar önce çadırda kalan 5 arkadaşımla birlikte dışarı çıktık. Bir süre sonra yangın haberi geldi çadırda birlikte kaldığım arkadaşlarım hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili ''hem sosyal güvenlik ve rehberlik bakımından hem de iş teftişi bakımından'' inceleme başlattı. Müfettişler, inceleme yapmak üzere olay yerine gönderildi

 

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