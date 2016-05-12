Sevgi Evleri'nde çocuklara tacizde bulunanlar serbest mi bırakıldı?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da Sevgi Evleri’ndeki yaşları 3 ila 7 arasında değişen çocuklara cinsel istismarda bulunulduğunu iddia ederek, gözaltına alınan iki kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Sevgi Evleri’ndeki bazı görevlilerin kendisine ulaşarak küçük yaştaki kızlara cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki bilgileri TBMM Genel Kurulu’nda paylaştı.



Olayın duyulmasından sonra iki görevlenin gözaltına alındığı, bunlardan birinin de halen sorgulandığı, diğerinin ise serbest bırakılma durumunun bulunduğunu belirten Aydın, şunları söyledi: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesini talep ediyorum. Diğer yandan Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün büyük bir soruşturma açmasını istiyorum. Çocuklara yönelik suçların hepsinin daha fazla üstüne gitmemizin gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.”

Öğretmenlerin şikayetiyle gündeme geldi

DHA'nın haberine göre, yetkililer konunun sevgi evlerine bağlı kreşlerde görev yapan öğretmenlerin şikayeti üzerine konunun gündeme geldiğin söylediler.



Çocukların 3 ile 7 yaşındaki iki erkek çocuk olduğunu belirten yetkililer, "İddia savcılığa intikal etti. Kurumda hizmetli ve teknisyen olarak çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Ortada sadece bir algı var. Ne kadar doğru belli değil. Soruşturma devam ediyor" dedi.



Bursa'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde 100'e yakın çocuk koruma altında bulunuyor.

İki zanlı serbest bırakıldı

Bursa’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evinde kalan iki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 yaşındaki S.A. ile teknisyen olarak görev yapan aynı yaştaki Ş.P. bugün ’cinsel istismar’ suçundan adliyeye çıkartıldı.



Yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen her iki zanlı nöbetci mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bu arada cumhuriyet savcılığı bu soruşturma nedeniyle gizlilik kararı aldı.