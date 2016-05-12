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AFAD mülteci kampında 30 çocuğa cinsel istismarı doğruladı, yapılan haberi eleştirdi!

Mülteci kampındaki çocukların para karşılığında kandırılarak cinsel istismara uğradığı belirtildi

12 Mayıs 2016 18:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Nizip Geçici Barınma Merkezi’ndeki yaşları 8 ila 12 arasında değişen 30 çocuğunun cinsel istismara uğradığına dair dava açıldığını doğruladı. AFAD’dan yapılan açıklamada “2015 yılında yargıya taşınan ve gerekli tüm idari tedbirlerin uygulandığı bir olayın aylar sonra konuya ilişkin iddia ve bilgilerin çarpıtılarak gündeme getirilmesini iyi niyetle bağdaştıramıyor, gerekli adımları attığımızı ve atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dendi. AFAD'a bağlı Nizip'teki mülteci kampında temizlik işçisi olarak çalışan E.E. isimli şahıs 8 ile 12 yaş arasındaki çocukları para karşılığında kandırarak cinsel istismarda bulunması gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.E.'nin, yaşananları kendi ifadesinde kabul ettiği ve Eylül ayında tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da, konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gaziantep Nizip Geçici Barınma Merkezi’nde yaşanan adli bir olaya atfedilen bazı detaylar, bugün bazı medya organlarında yer bulmuştur.

“Haberde ismi geçen E.E., Nizip Kaymakamlığı uhdesinde hizmet alımı yöntemiyle temizlik personeli olarak istihdam edilmiştir. Şahsın işe alındığı tarihte sabıka kaydı bulunmamaktadır. Şahıs, 2015 yılında alınan bir ihbar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Başbakanlık AFAD, konuyla ilgili bilgilerin alındığı ilk günden beri süreci yakından takip etmiş, idari tedbirleri almıştır. Aynı şekilde, AFAD olayın tekrarını önleyecek önlemleri almıştır. Olaydan etkilenenlere yönelik psikolojik destek hizmeti ilk andan itibaren verilmeye başlanmıştır.

“3 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemiz, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler dahil uluslararası otoritelerin takdirini kazanmıştır. 2015 yılında yargıya taşınan ve gerekli tüm idari tedbirlerin uygulandığı bir olayın aylar sonra konuya ilişkin iddia ve bilgilerin çarpıtılarak gündeme getirilmesini iyi niyetle bağdaştıramıyor, hadisenin tüm boyutlarıyla tarafımızdan takip edildiğini, gerekli adımları attığımızı ve atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

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