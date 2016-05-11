Kuran kursu öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam açığa alındı

11’inci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu camideki imam odasında imamın cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. İmam açığa alındı. Ankara'da Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıfta okuyan bir kız öğrenci, annesiyle birlikte 5 Mayıs’ta polis merkezine giderek ifade verdi. Kız öğrenci ifadesinde, okulda ücretli Kuran dersine de giren ve aynı zamanda imam olan E.C.’nin kendisini camide cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre çocuk, polisteki ifadesinde özetle şunları anlattı:

“Elinden zor kurtuldum”

“2 Mayıs’ta okulda rahatsızlandım, onun için erken çıkıp evime doğru giderken E.C. hocam beni gördü. Rahatsızlığımı söyleyince de ‘Gel camiye gidelim, sana dua edeyim, eşime söyledim o da senin için dua ediyor’ diyerek camiye gelmemi istedi. Camiye gittiğimizde imam odasına girdik, burada biraz dinlendikten sonra gitmek için kalktım. Ayağa kalktığımda hoca iki eliyle bana sarılıp dudaklarımdan öpmeye başladı. Zorla elinden kurtularak kaçtım. Boynumda ve dudaklarımdaki morlukları annem fark etti. Önce utandım anlatmak istemedim sonra zorlayınca olayı anlattım.”

Soruşturma başlatıldı

Öğrencinin ifadesinin ardından Cumhuriyet savcılığı da evli olduğu öğrenilen imam E.C. ile ilgili soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu olayın soruşturulması için bir müfettiş görevlendirirken, imam E.C. açığa alındı.