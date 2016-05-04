Meclis'te çocuk istismarı raporu: 40 bin davadan 14 bini mahkûmiyetle çıktı!

Karaman’daki olay başta olmak üzere tüm yurtta çocuklara yönelik istismar iddialarını araştırmak amacıyla kurulan TBMM komisyonu, 21 Nisan’da göreve başladı. Komisyonun üç ay içerisinde bir rapor hazırlaması öngörülüyor. Cinsel istismar ve şiddet üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Oğuz Polat, komisyona yol haritası olması amacıyla çok sayıda uzmanla birlikte 133 sayfalık bir rapor hazırladı. Prof. Dr. Oğuz Polat ve ekibinin hazırladığı rapora göre, 2014'te ayda 650 vaka Adli Tıp'a yansıdı. Çocuk istismarıyla ilgili 40 bin davada 13 bin 968 mahkûmiyet çıktı.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın ulaştığı rapora göre; dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet yüzde 90 arttı. Tecavüzcülerin ise sadece yüzde 5’i, ensest ilişkilerin ise ne yazık ki sadece binde biri ortaya çıkıyor. Türkiye’de geleneksel aile tipinin ön planda olması, bireyden çok aileye değer verilmesi ve korunması, toplum baskısı, muhafazakâr toplum yapısı, damgalanma korkusu, bilgi eksikliğinden dolayı ensest olayları gizli kalıyor. İstanbul’da lise öğrencileri arasında yapılan araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 2’si ensest saldırıya maruz kalmış.

Cinsel şiddet neden arttı?

Prof. Dr. Oğuz Polat, cinsel şiddet vakalarında artış nedenini “Şiddet olgularında hem dünyada hem Türkiye’de genel bir artış var. Özellikle cinsel şiddet olguları artışı daha fazla. Çünkü bireyselleşmenin çok ön plana çıkması ve değerler yerine zevk alma (hedonizm) kavramımım çok ön planda olması bu tip olayları artırdı. Bizim gibi ülkelerde özellikle caydırıcı olabilecek olan yargı kararlarının yeterince keskin ve sert uygulanmıyor olmasının ve sıfır tolerans kavrama ulaşamamış olmamız da bunu tetikleyen faktörler arasında” diye açıklıyor.

"Alo imdat hatları kurulmalı"

Raporda, çocuklarla cinsel ilişkiye girmek isteyen erişkinlerle (pedofil) ilgili şu tespitlere yer verildi: Pedofili profilinde, çocuk pornografisinin yoğun kullanılması sıklıkla rastlanılan bir durum olarak ortaya çıkıyor. İnternete erişimin kolaylıkla sağlanabilmesi son yıllarda çocuk pornografisinde ve kurbanlarının sayısında bir patlama meydana getirmiştir. Çocuk pornografisi ürünlerini seyreden kişilerin yüzde 30-80’inin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bildiriliyor.

Bu araçları kullanan pedofili olgularının takipçiler, geziciler, mastürbatörler, ağcılar ve kombine özellikli olanlar olarak ortaya çıkıyor. Raporda, alınacak önlemler olarak, “yoğun eğitim verilmesi, çocuklarla iletişim kurulması, kanunu düzenlemeler ve Alo İmdat hatları kurulması” sıralandı.