14 yaşında cinsel istismara uğrayan kız, tacizcisiyle evlenecek!

Antalya’da sosyal medyadan tanıştığı 14 yaşındaki M.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 21 yaşındaki Ali Berkan B., mağdur kızla evlenmek istediğini söylemesi ve ailenin de şikâyetten vazgeçmesi üzerine tahliye edildi.

Antalya’da geçen yıl evden kaçan M.A.’nın Cumhuriyet Meydanı yanındaki bir iş merkezinin teras katında cinsel istismara uğradığı tespit edilince, turistik tesislerdeki şovlarda animatörlük yapan Ali Berkan B. gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli hakkında, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında, internet ortamında tanıştığı M.A.’nın yaşını 19 sandığını ileri süren Ali Berkan B., şöyle dedi:

"Geçen yıl Saklıkent’e geziye gitmiştim. Bu gezi sırasında beni gören M.A., internet ortamında beni bulup yazışmaya başladı. Bir süre kendisiyle arkadaş gibi yazışırken benden hoşlandığını söyledi. Bunun üzerine aramızda duygusal ilişki başladı. Ben animasyon işlerinde çalıştığım için zaman zaman eve geç kaldığımda Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki bir iş merkezinin terasında yatıyorum. M.A. ile de bu terasta buluşup ilişkiye girdik. Sonra yatıp uyuduk. Sabah olunca telefonla görüştüğü annesine doğum günü partisinde olduğunu söylemişti."

Bu olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirten Ali Berkan B., "Cahillik yaptım. Kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi. Sanığın avukatı da müvekkilinin mağdurenin fiziki görünüşüne aldanarak rızaya dayalı bir ilişkiye girdiğini söyledi. M.A.’nın annesi de sanık hakkında şikâyetten vazgeçtiklerini belirterek, "Kızımla sanık evlenmeye karar verdi. Birbirlerini seviyorlar" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.