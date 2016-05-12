Nizip Mülteci Kampı’nda 30 çocuğa yönelik cinsel istismar

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Nizip Mülteci Kampı’nda 30 erkek çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen yaklaşık 30 erkek çocuğundan 8’inin ailesinin şikâyetçi olduğu ileri sürüldü. Cinsel saldırı şüphesi tutuklanırken, AFAD konuya dair, " Şahıs, 2015 yılında alınan bir ihbar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. AFAD olayın tekrarını önleyecek önlemleri almıştır. Olaydan etkilenenlere yönelik psikolojik destek hizmeti ilk andan itibaren verilmeye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Birgün'de Erk Acarer imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Sığınmacı kampında temizlik işçisi olarak çalışan E.E., isimli şahıs 8 ile 12 yaş arasındaki çocukları 1,5- 2- 3- 5 TL karşılığında kandırarak cinsel istismarda bulundu. E.E., yaşananları kendi ifadesinde kabul ederken eylül ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.E. hakkında Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava ve soruşturma devam ediyor. A.D., M.H., H.İ., A.E.A., H.B., İ.İ., R.F. ve daha birçok çocuk lavabo ve tuvaletlerde yaşanan istismarı detaylıca anlatıyor. E.E. de jandarma ve savcılık tarafından alınan ifadesinde tecavüz ve istismarı nasıl gerçekleştirdiğini etraflıca anlatırken, “çocukların kendisini istismara teşvik ettiğini” iddia ediyor.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan E.E.’den şikâyetçi olmayan ailelerin ülkede sığınmacı olarak yaşamalarından dolayı korktukları ve bu yüzden olayın üzerine gitmek istemedikleri anlaşıldı.

Konunun askeri personel tarafından kamera kayıtlarıyla tespit edildiği tutanaklara yansıdı. E.E.’nin farklı çocukları aynı yere, yani kampta kameranın kayıt almadığı kör bir noktaya götürmesinden şüphelenen kampın askeri personelinin şüphesi üzerine istismar skandalının da ortaya çıktığı belirtildi.

Askeri yetkili: AFAD sorumsuzluğu

BirGün’e konuşan kampın üst düzey askeri yetkilileri yaşanan istismarın AFAD’ın baş sorumlu olduğunu dile getirdi. Kampın AFAD’ın yetki ve sorumluluğunda olduğunu kaydeden üst düzey yetkili, “Yaşananlar tam bir felakettir” dedi.

Merkel ve Davutoğlu ziyaret etmişti

Nizip kampı geçen ay çocuk bayramında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu, başbakan yardımcıları Yalçın Akdoğan, Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin tarafından ziyaret edilmişti. Liderler kampı övmüştü. Suriye sınırına 50 kilometre uzaklıkta olan kampta 14 bin Suriyeli mülteci ağırlanıyor.

AFAD ise konuya dair, " Şahıs, 2015 yılında alınan bir ihbar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. AFAD olayın tekrarını önleyecek önlemleri almıştır. Olaydan etkilenenlere yönelik psikolojik destek hizmeti ilk andan itibaren verilmeye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.