AFAD Başkanı: Kilisliler için hazırlanan 'roket broşürü'nde seçilen kelimelerde bir hata yapılmış olabilir

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Kilis'te "Roket mermisi düşmelerine karşı bilinçlenin" başlığıyla yayımlanan broşürle ilgili, "Broşür, bireysel korunmaya ve önceden alınabilecek tedbirlere ilişkin. Kelimeler daha dikkatli kullanılmalıydı, resimler daha dikkatli seçilmeliydi" diye konuştu. Suriye tarafından atılan ve 20 Kilislinin ölmesine sebep olan Katyuşa füzeleriyle ilgili hazırlanan broşürde "Sakin olun! Bağırmayın, çukur bir yer bulup çökün" gibi korunma tavsiyelerinin yer alması tepkiyle karşılanmıştı. Yerel halk, tedbir olarak sadece broşür dağıtılmasına tepki göstermişti.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Fuat Oktay, AFAD'ın yapısal ve kurumsal anlamda da işini yaparken sistematik ve çok ciddi olduğunu vurgulayarak, "Evet, seçilen kelimelerle ve resimlerle ilgili bir hata yapılmış olabilir. Ama burada arkadaşlarımızın sahada gerçekten ciddi bir alın teri var. Buna toplamda bakmak ve yine kurum olarak sahada çalışan arkadaşlarımızın alacakları inisiyatif noktasında da gayretlerini kırmamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Bunun dışında Suriye tarafından atılan roketlerle ilgili bir açıklama ya da eğitim boyutu değildir, Türkiye tarafıyla ilgilidir." dedi.

Sorumluluk alanlarının belli olduğunu belirten Fuat Oktay, doğal afetler, kimyasal nitelikli ya da nükleer tehditler ile büyük göç hareketinin vatandaşın hayatını etkileyebilecek boyuta gelmesi durumunda sivil halkı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

AFAD Başkanı Oktay, savaş ya da seferberlik durumunda sivil halkın korunmasına ilişkin aldıkları önlemler olduğuna da dikkati çekerek, Kilis'te "Roket mermisi düşmelerine karşı bilinçlenin" başlığıyla yayımlanan broşürün de bu çerçevede olduğunu vurguladı.

Broşürün çok önceden hazırlandığını dile getiren Oktay, Kilis'te herhangi bir olay olduğunda "herkesin ne yapacağını biliyor olması" ile ilgili bir konsensus oluşturulması çerçevesinde, kamu personelinin eğitildiğini kaydetti.

Fuat Oktay, Kilis'teki sivil vatandaşların eğitimlerinin de öncelikli hale getirildiğine, genelde kullanılabilecek sığınakların yerlerinin ve binalarındaki sığınakların nasıl hazırlanacağının bilinmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Roket atılıyor olması, roketin düşüyor olması ve bunun nereye düştüğünün bilinmemesi sivil halk açısından çok ciddi bir risk. Orada kendinizi düşünün. Bir roketin geldiği anı düşünün, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bizim yaptığımız tam da bu. Bireysel korunmaya ve önceden alınabilecek tedbirlere ilişkin, 'açık alandaysanız ne yapabilirsiniz, kapalı alandaysanız ne yapabilirsiniz, aracınızdaysanız ne yapabilirsiniz' ile ilgili bir eğitimden ibaret bu. Bunun dışında Suriye tarafından atılan roketlerle ilgili bir açıklama ya da eğitim boyutu değildir, Türkiye tarafıyla ilgilidir."

AFAD'ın hazırladığı broşürde, vatandaşlara, "açık alanda iseniz" denilerek roket sesi duyduklarında yapmaları gerekenler şöyle anlatıldı: