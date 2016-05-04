Kilislilerden AFAD'ın 'roket' broşürüne tepki: Dalga mı geçiyorsunuz?

Suriye sınırındaki Kilis adeta savaş cephesi durumunda. Dün sabah şehir merkezine iki Katyuşa roketi daha atıldı. Roketlerin biri kent merkezine, diğeri boş araziye düştü. 'Kentte yaşamın artık dayanılamayacak noktaya ulaştığını' söyleyen 15 yıllık esnaf tuhafiyeci Hacı Y., halkın artık temel ihtiyaç malzemeleri dışından mecbur kalmadıkça alışveriş yapmadığını belirtiyor. Ahmet Y. de tedbir olarak sadece broşür dağıtılmasına tepki göstererek, “Dalga mı geçiyorsunuz? Geçmeyin!" dedi.

Yeni Hayat'ta yer alan habere göre; Cumhuriyet Meydanı’nda esnaflık yapan S.E, “Bize sahip çıkmıyorlar. Allah’tan başka kimsemiz yok. Bize abdestsiz gezmeyin diyorlar. Füze gelince yere yatın, diyorlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Devlet kendi vatandaşını, şehrini koruyamıyor.” sözleriyle tepkisini dile getiriyor. Düşen roketler nedeniyle hayatını kaybeden Hatice Evran’ın oğlu, “Kilis, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası mı değil mi? Bunun cevabını cumhurbaşkanından istiyorum. Burası sınır kenti diye yaşamayalım mı, başka ülkeye mi gidelim?” diye sordu. Evran’ın kızı da devlet yektililerinin kendilerine başsağlığı bile dilemediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza soruyorum, onun için çalıştı benim annem, bir başsağlığını hak etmedi mi?

Toz ve dumandan gözlerinizi koruyun!

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, roketlerin düştüğü Kilis’te halkın kendisini nasıl koruyacağına dair bilgileri içeren el broşürü hazırladı. Halkın tepkisini çeken broşürde ilgiç uyarılar bulunuyor:

-Sakin olun!

-Roket mermisinin düşeceğini önceden farkettiğinizde (tuhaf bir ses ya da gürültü işaretcisi olarak düşünülebilir) çukur bir yere saklanın.

-Patlama esnasında hedef küçültmek için yere çökün, başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden korumak için kapanın, kafanızı ve boynunuzu koruyun.

-Patlama sonrasında oluşabilecek toz ve dumandan etkilenmemek için ağzınızı bir mendil ya da bez parçasıyla kapatın. Bağırmayın!

-Patlama sonrası oluşabilecek toz ve dumandan gözlerinizi koruyun.

-Roket mermisi açık alana düştü ise ikinci bir mermi düşme ihtimalini düşünerek derhal olay yerinden uzaklaşın!

-Kalabalıktan uzak durun. Kalabalıklar ikinci bir saldırının hedefi olabilir!

-Polis İmdat 155, Jandarma 156, Acil Sağlık Hizmetleri 112, İtfaiye 110 ve AFAD 122 ekiplerine roketin düştüğü adres ve konum hakkında ayrıntılı bilgi verin.