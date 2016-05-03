AFAD'dan Kilislilere "Roket Düşmelerine Karşı Bilinçlenin" broşürü: Sakin olun, bağırmayın, saklanın!

Son 4 ay içerisinde Suriye'deki IŞİD bölgesinden olduğu belirtilen 60'dan fazla roket mermisinin atılmasının ve 20 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kilisliler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) tarafından "Roket Mermisi Düşmelerine Karşı Bilinçlenin" başlıklı broşür hazırlandı. Broşürde vatandaşlara "Sakin olun! Bağırmayın, çukur bir yer bulup çökün" gibi roketten korunma tavsiyeleri verildi.

Roketler bilinçli mi atılıyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kilis’e atılan roketlere ilişkin “Bunun bilinçli olarak yapıldığı, yapılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok. Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var” demişti. Devlet kurumu AFAD’ın hazırladığı rapordaki “Kalabalıktan uzak durun. Kalabalıklar ikinci bir saldırının hedefi olabilir!” ifadeleriyle roketlerin hedef alınarak atılma ihtimali üzerinde durulduğuna dair bir işaret olarak yorumlandı.

Protestolar can güvenliği için mi yasaklandı?

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, 24 Nisan’daki Kilis ziyareti sırasında Suriye’den atılan roket bir vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Kilislilerin bu saldırının hemen ardından yaptıkları protestolar, polis tarafından TOMA’dan su sıkılarak engellenmişti. Başbakan Yardımcı Akdoğan, polisin müdahalesine ilişkin “Burada güvenlik sebebiyle bu toplumsal gösterilere valilik izin vermiyor. Bunun sebebi birileri tepki göstermesin, değil. Roket mermileri düşebildiği için açık alanda vatandaşların toplu olarak bulunması; bunlar güvenlik açısından uygun değil" diye konuşmuştu.

AFAD'ın hazırladığı broşürde, vatandaşlara, "açık alanda iseniz" denilerek roket sesi duyduklarında yapmaları gerekenler şöyle anlatıldı: