Kilisliler gazeteye ilan verdi: Acele edin ölüyoruz!

21 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'te; Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâlar Odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları gazetelere ilan verdi. İlan sonrası bir roketli saldırı daha gerçekleşti. İlanda, "Evimizde öldürülüyoruz. Biz haberlerde alt yazı değiliz. Acele edin. Ölüyoruz. Kilis saldırı altında. Vatan saldırı altında" dendi. İlanda IŞİD'in roket saldırılarına hedef olan kent için siyasilerden duyarlılık ve yardım istedi.

Bildirinin tam metni şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın TBMM Başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Milli Savunma Bakanımıza, Sayın Genelkurmay Başkanımıza ve Yüce Türk Milletine Açık Çağrı;

#KiliseSESver

Evlerimize roketler düşüyor. Üzerimize şarapnel yağıyor. Evimizde öldürülüyoruz, Sokakta öldürülüyoruz.

Biz, haberlerde alt yazı, iki haber arasında bir kare değiliz ! Magazin programlarının arasına sıkıştırılmayı kabul etmiyoruz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Can güvenliği istiyoruz. Yaralarımız sarılsın istiyoruz. Devletimize bağlıyız. Devletimizin korumasını ve şafkatini istiyoruz.

Sesimizi duyun. Sesimize ses verin. Unutmadığınızı, çaba harcadığınızı biliyoruz.

Ama acele edin. Ölüyoruz...

Kilis Saldırı altında. Vatan saldırı altında "

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Bildirinin altında Kilis Barosu Başkanı Av. H. Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ömer Sevengül ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Kanar'ın imzalar var.