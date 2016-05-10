T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türk güvenlik güçleri son iki ayda Suriye sınırında 5 mülteciyi öldürdü

Türkiye 3 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor

10 Mayıs 2016 16:02

İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin Suriye sınırını geçmek isteyen mültecileri vurmaya devam ettiğini iddia ederek insan hakları ihlallerini soruşturma çağrısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, örgütün bugün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin mart ve nisan aylarında sınırı geçmek isteyen Suriyelilere ve bir insan kaçakçısına ‘orantısız güç uyguladığı’, biri çocuk 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı iddiasına yer verildi.

Örgüt, Türkiye’ye sınırları açma çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Gerry Simpson, “Travmatize olmuş, çatışmalardan ve hiçbir ayrım gözetmeyen savaştan kaçan insanlara ateş etmek gerçekten ürkütücü” dedi.

3 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, mültecilere ateş açıldığı iddialarını reddediyor ve açık kapı politikasının sürdüğünü söylüyor.

Haberin tamamı için tıklayınız: Turkish border guards 'continuing to shoot and beat refugees'

ETİKETLER

insan hakları izleme örgütütürkiyesuriye sınırımültecilerguardian

İlgili Haberler

Türkiye sınırındaki mülteci kampına saldırı; 30 ölü

saldırıda 7'si çocuk 30 kişi hayatını kaybetti

BM: Suriye'de mülteci kampına saldırı savaş suçu olabilir

Saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil en az 30 kişi hayatını kaybetti

"Mülteciler Türkiye'de büyümeye olumlu katkı yapıyor"

Türkiye'de, kayıt dışı ekonomide çalışan Suriyeli mülteci sayısının 500 bin ila bir milyon arasında

Almanya'dan "AB-Türkiye mülteci anlaşması iptal edilebilir" iddiasına: Spekülasyona girmek istemiyoruz

Alman Bild gazetesinin iddiasına Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24