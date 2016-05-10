İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türk güvenlik güçleri son iki ayda Suriye sınırında 5 mülteciyi öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin Suriye sınırını geçmek isteyen mültecileri vurmaya devam ettiğini iddia ederek insan hakları ihlallerini soruşturma çağrısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, örgütün bugün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin mart ve nisan aylarında sınırı geçmek isteyen Suriyelilere ve bir insan kaçakçısına ‘orantısız güç uyguladığı’, biri çocuk 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı iddiasına yer verildi.

Örgüt, Türkiye’ye sınırları açma çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Gerry Simpson, “Travmatize olmuş, çatışmalardan ve hiçbir ayrım gözetmeyen savaştan kaçan insanlara ateş etmek gerçekten ürkütücü” dedi.

3 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, mültecilere ateş açıldığı iddialarını reddediyor ve açık kapı politikasının sürdüğünü söylüyor.

Haberin tamamı için tıklayınız: Turkish border guards 'continuing to shoot and beat refugees'