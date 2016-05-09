T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Mülteciler Türkiye'de büyümeye olumlu katkı yapıyor"

Türkiye'de, kayıt dışı ekonomide çalışan Suriyeli mülteci sayısının 500 bin ila bir milyon arasında

09 Mayıs 2016 17:21

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'ye akın eden Suriyeli mültecilerin ekonominin büyümesine olumlu etki yaptığını bildirdi.

ABD merkezli kuruluşun analistleri tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de 2014'ten bu yana milli gelir artışındaki en önemli unsur olan kredi büyümesinin yerini, artık yeni gelen mültecilerin tüketiminin ve 'kayıt dışı ekonomide kazandıkları ücretlerin' aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mültecilerin Türkiye'nin, milli geliri, mali ve diğer dış değişkenleri üzerindeki etkisi yeteri kadar dikkate alınmadı" denilerek, tasarruflarını beraberlerinde getiren mültecilerin yaptıkları harcamaların büyümede etkili olduğu kaydedildi.

Hükümetin mülteci kamplarında ve kampların dışında yine mültecilere için yaptığı bütçe harcamalarının da büyümeyi desteklediği vurgulandı.

Türkiye, bugüne kadar sayıları 3 milyonu aşan mülteciler için 8 milyar dolardan fazla para harcandığını ifade ediyor.

Aralarında kuruluşun Türkiye baş analisti Frank Gill ile kıdemli ekonomist Tatiana Lysenko'nun da bulunduğu uzmanların hazırladığı rapora göre, mülteci krizi Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir büyümesini yılda yüzde 0,2-0,3 kadar artırabilecek.

Türkiye hükümetinin tahminlerine göre, kayıt dışı ekonomide çalışan Suriyeli mülteci sayısının 500 bin ila bir milyon arasında olduğunu belirten analistler, bunun 2014 ylından bu yana işsizlik rakamlarının yüksek kalmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydettiler.

Ancak kredi değerlendirme kuruluşu, büyümenin fazla tüketime dayalı olduğu görüşünü vurguladı ve yeteri kadar özel sektör yatırımı olmadığına dikkat çekti.

Bununla birlikte, Türkiye'nin bölgesindeki tehlikelere, iç güvenlik sorunlarına ve karmaşık siyasetine rağmen, dirençli ekonomisi ve uygun demografik yapısı sayesinde yükselen piyasalar arasında öne çıktığına vurgu yapıldı.

S&P, geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu BB+'da sabit tutmuş, notun görünümünü ise 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltmişti.

ETİKETLER

suriyetürkiyetürkiyedeki suriyeli mülteciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24