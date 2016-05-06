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Dünya

BM: Suriye'de mülteci kampına saldırı savaş suçu olabilir

Saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil en az 30 kişi hayatını kaybetti

06 Mayıs 2016 18:02

Birleşmiş Milletler'in (BM) üst düzey yetkililerinden Stephen O'Brien, Suriye'de Türkiye sınırı yakınlarındaki Kamuna mülteci kampına düzenlenen hava saldırısının savaş suçu kapsamına girebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan BM'nin insani yardımlardan sorumlu yetkilisi olan O'Brien, İdlib vilayetindeki Sarmada kasabası yakınlarında düzenlenen saldırının soruşturulmasını istedi.

Saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil en az 30 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.

Muhalif eylemci ağı olan Yerel Koordinasyon Komiteleri'nin Facebook sayfasında paylaşılan görüntülerde, kampta birçok çadırın yandığı görülüyor.

Kamuna kampı Sarmada kasabasının yaklaşık 4 kilometre dışında yer alıyor. Kampın Türkiye sınırına uzaklığıysa 10 kilometre.

 

ABD saldırıyı kınadı

 

Amerikan yönetimi Kanuna kampına düzenlenen hava saldırısını kınadı.

Bölge halkı ise saldırıdan Suriye yönetimini sorumlu tuttu.

Şam yönetimi son haftalarda bölgedeki muhalifleri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Bazı kaynaklar Rus savaş uçaklarının da saldırıya katıldığını bildirdi. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ise Suriye Devlet Başkanı Beşa Esad'ı, ülkede ateşkesin güçlendirilmesine yönelik çabaları dikkate almamakla suçladı.

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