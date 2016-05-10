Almanya'dan "AB-Türkiye mülteci anlaşması iptal edilebilir" iddiasına: Spekülasyona girmek istemiyoruz

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının hükümsüz kalması ihtimaline karşı AB'nin anlaşmayı iptal ederek, mültecileri Yunanistan'da durduracak bir planı devreye sokmayı planladığına dair iddiayı spekülasyon olarak niteledi. Alman Bild gazetesi Yunanistan’a gelecek mülteciler Yunan adalarında toplanacağını, anakaraya feribot seferleri durdurulacağını yazmıştı. Bild, iltica başvurularının adalarda işleme konulacağını ve reddedilen mülteciler doğrudan ülkelerine sınırdışı edileceğini iddia etmişti. Bild, plan kapsamında Türkiye’ye vaat edilen 6 milyar Euro, Yunanistan’a kanalize edileceğini öne sürmüştü.

AB’nin vize muafiyetine karşı şart koştuğu terörle mücadele yasasında Türkiye değişiklik yapmazsa, AB'nin vize muafiyetini onaylamayacağı konuşuluyor. Bunun sonucu olarak Türkiye-AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin bozulacağı, AB’nin yeniden büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya kalacağı, ikinci bir mülteci krizini Avrupa’nın kaldıramayacağı endişesi yaşanıyor.

Yeni bir mülteci akınıyla Schengen’in tamamen ortadan kalkacağı, sınır kontrollerinin AB içindeki serbest ticareti engelleyeceği ve ortak para birimi Euro’yu tehlikeye sokacağı bu korkuların başında geliyor. Alman Bild Gazetesi, AB ülkelerinin Türkiye ile sözleşmenin bozulması ihtimaline karşı alternatif arama, bir B planı hazırlama arayışı içine girdiğini yazdı.

Mülteciler doğrudan ülkelerine mi gönderilecek?

Bild’e göre; AB hükümet başkanları arasında Türkiye’ye alternatif olarak Yunanistan konuşuluyor. Türkiye’den Yunanistan’a gelecek mülteciler Yunan adalarında toplanacak. Anakaraya feribot seferleri durdurulacak, mültecilerin adaları terk etmesi önlenecek. İltica başvuruları adalarda işleme konulacak ve reddedilen mülteciler doğrudan ülkelerine sınırdışı edilecek. Türkiye’ye vaat edilen 6 milyar Euro, Yunanistan’a kanalize edilecek. Almanya Başbakanı Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik dış politika sözcülerinden Karl Georg Wellmann, “Bizim kendi önlemlerimizi almamız gerekir” diye uyardı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise dün alternatif arayışı iddialarının sorulması üzerine spekülasyona girmek istemediklerini söyledi.

Alman hükümetinin dünkü basın toplantısında Sözcü Seibert, Türkiye ile mülteci anlaşmasına alternatif arandığı iddialarına yanıt verdi. Sözleşme öncesi gelen mülteci sayısı ile sonrasında gelen mülteci sayısı arasında büyük fark olduğunu belirten Seibert, “Türkiye ile sözleşme uygulamaya başlamadan birkaç hafta önce 50 bin civarında insan Yunanistan’a geldi. Bu sayının gerçekten azalması ve insan ticaretinin önlenmesi Türkiye ile AB arasındaki sözleşmenin uygulanmaya başlanmasıyla sağlandı. Bu nedenle bizim ve Avrupa’nın çıkarları açısından, bu sözleşmenin uygulanmasına çalışmak için çok iyi sebeplerimiz var. Avrupa bu sözleşmeye uyacak. Ama elbette aynısını Türkiye’den de bekleyecek. Medyada çıkan spekülasyonlara katılmak istemiyoruz.”

AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Alman hükümetinin bir B planı üzerine AB liderleriyle görüşme yapıp yapmadığı sorusuna Seibert şu yanıtı verdi: “Partnerlerimizle birçok konuda görüşüyoruz. Türkiye- AB sözleşmesinin uygulanması üzerinde yoğunlaşıyoruz. Almanya bunu yapıyor, AB de bunu yapıyor. Sözleşmenin bir bölümü uygulamaya kondu, daha uygulanmaya konulacak bölümler var."