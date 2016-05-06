Türkiye sınırındaki mülteci kampına saldırı; 30 ölü

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın İdlib vilayetinin Saramada kasabasına yakın bir yerde, muhaliflerin kontrolündeki bölgede bulunan bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, saldırıda 7'si çocuk 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması sebebiyle ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Saldırıdan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

Sarmada dün ateşkesin yürürlüğe girdiği Halep'in 30 km. batısında bulunuyor. Esad rejimi, Halep'te 48 saatlik ateşkes uygulanmasını kabul etmişti.