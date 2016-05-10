Manisa'da 20 ilkokul öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 20 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen Ocak ayında tutuklanan ilkokul öğretmeni 45 yaşındaki Y.K., hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı zamanda Türk Eğitim-Sen Saruhanlı Temsilcisi olduğu öğrenilen K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından sendikadaki görevine de son verildi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise, olayın yargı sürecinde olduğunu belirterek, zamanı geldiğinde açıklama yapacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ersan Erdoğan’ın haberine göre, Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerinden bir bölümü iddiaya göre, geçen Ocak ayında, 4 yıl önce okuldaki sınıf öğretmeni Y.K.,' nın cinsel istismarına uğradıklarını ailelerine anlattı. Veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

20 kız ve erkek öğrencinin daha cinsel istismara uğradı

Soruşturma kapsamında, aynı okulda cinsel istismara uğradığı öne sürülen toplam 20 kız ve erkek öğrenci olduğu belirlendi. Eşi de aynı okulda öğretmen olan, 2 çocuk babası Y.K., tutuklanarak, Manisa Cezaevi'ne konuldu. Cinsel istismara uğradığı öne sürülen öğrenciler tek tek hastaneye gönderilirken, Y.K., hakkındaki soruşturmanın sürdüğü savcının iddianamesini hazırlamasının beklendiği ifade edildi.