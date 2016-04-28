Elazığ'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 15 hapis, 12 beraat; kayıp ağabeyin dosyası ayrıldı

Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde 2013 yılında 15 yaşındaki S.A. adlı kızın aralarında iki erkek kardeşinin de bulunduğu 28 kişi tarafından cinsel istismara uğramasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, 15 sanığı 4 yıl ve 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırırken, 12 sanığın beraatine karar verdi. Mağdurun firari olan ağabeyi M.A.’nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde 2013 yılında jandarmaya ifade veren S.A., yaşadığı köyde aralarında iki erkek kardeşinin de bulunduğu 28 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. S.A.’nın ifadesi üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, 28 şüpheliden bir kısmı tutuklanarak, 3 ay sonra tahliye edildi. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede 28 sanığın ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15’er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

Mağdur S.A., iddianameye yansıyan ifadesinde ilk olarak 13 yaşında tecavüze uğradığını belirterek, bu olayı anlattığı ağabeyi M.A.’nın da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 2 yıllık dönemde 28 kişi tarafından yüzden fazla kez cinsel istismara maruz kaldığını belirten mağdur S.A., annesinin tüm olanlardan haberdar olduğunu kaydetti. Bazı şüphelilerin daha önceki tecavüz olaylarını başkalarına anlatmakla tehdit edip kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyleyen S.A., bu olayların ifade verdiği 2013 yılına kadar devam ettiğini söyledi.

15 sanığa ceza, 12 sanığa beraat

İddianamenin Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından tutuksuz 28 sanığın yargılanmasına 2015 yılında başlandı. İfadeleri alınan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, koruma altına alınan mağdur ise daha önce verdiği ifadeleri tekrar etti. Davanın görülen son celsesine tutuklu sanıklar katılmazken tarafavukatları hazır bulundu. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, firari sanık konumunda olan mağdurun ağabeyi M.A.’nın hakkındaki dosyanın ayrılmasına ve yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. 15 sanığın 4 ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, 12 sanığın ise atılı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan K.E. ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan mağdurun ağabeyi M.A.’nın da tutuklanmasına karar verdi.