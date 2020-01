Sertleşme sorunu hakkında yanlış bilinen 10 şey!

Bilimsel araştırmalar ve bu konu hakkında çalışan uzmanlar her 10 erkeğin 3’ünde görülen sertleşme sorunu hakkında yeterince bilgi sahibi olmamızı sağlamış durumda. Buraya kadar bir sorun yok. Asıl sorun, ortalıkta dolaşan yalan yanlış bilgilerde.

İşte Men’s Health tarafından derlenen 10 yanlış bilgi:

1- Sertleşme sorunu, penis ile ilgili tek bir sorunu işaret eder

University of Wisconsin School of Medicine and Public Health’ten Ürolog Dr. Daniel Williams, “Sertleşme sorununun tanımı, her erkek için aynı değildir” diyor.

Sertleşme sorunu terimi, genellikle seks için yeterli olacak seviyede ereksiyon olamamak ya da ereksiyonu koramamak olarak tanımlanıyor.

Bazı erkekler ilk başta erekte olma konusunda sıkıntı çekerken, diğer erkekler ereksiyonu sürdürme konusunda sorunlar yaşıyor.

Her iki durumda da, penetrasyon için ihtiyaç duyulan ereksiyon sağlanamamış oluyor.

2- Sertleşme sorunu, sadece yaşlı insanların başına gelir

Sertleşme sorunlarının yaşın ilerlemesi ile birlikte daha sık yaşandığı doğru; fakat buradan yola çıkarak genç erkeklerin sertleşme sorunu yaşamayacağını söylemek zor.

American Journal of Medicine’da yer alan bir çalışmada, 20-39 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 85’i, “her zaman” ya da “neredeyse her zaman” seks için yeterli seviyede ereksiyonu sağlayabildiklerini belirtmişler.

Kalan yüzde15’lik kısım ise en azından arada sırada ereksiyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar.

40-59 yaş aralığı söz konusu olduğunda, erkeklerin yüzde 20’si genellikle ereksiyon sorununda sorun yaşamadıklarını, yüzde 12’si arada sırada sorunlarla karşılaştıklarını, yüzde 2’si ise asla erekte olamadıklarını söylemişler.

3- Bir kere olursa, hep olur

Yatakta sertleşme sorunu ile bir kere karşılaşmış olmak endişelenmeyi gerektirmez.

Bunun nedeni muhtemelen geçici bir sorundur. Örneğin fazla alkol almış olmak veya ofiste zorlu bir haftayı geride bırakmış olmak buna neden olmuş olabilir.

Diğer yandan, eğer 3 aydan uzun bir süredir sertleşmede sorun yaşanıyor ya da sevişme sırasında penis sertliğini kaybediyorsa, kronik bir durum boy göstermiş olabilir. Bu durumda, neler olduğunu öğrenmek için doktorunuzla görüşmelisiniz.

4- Tüm mesele kafada biter

Dr. Williams, “Çoğu vakada, sertleşme sorunu hem psikolojik hem de fizyolojik etkenlerin birlikteliğini gerektirir.” diyor.

Örneğin, sertleşme sorununun fiziksel bir nedeni olabilir: Genellikle penise kan taşıyan damarlarda ortaya çıkan sorunlar buna neden olur.

Fakat bu sorun hakkında ne kadar stres yaparsanız, sertleşme konusunda o kadar sıkıntı yaşayacağınızı bilmelisiniz.

Doktorunuza danışmadan önce, soruna dair bir günlük tutun. Bu sayede, sorunun nedeninin aydınlatılması ve en iyi tedavi yönteminin belirlenmesi için doktorunuza yardımcı olmuş olursunuz.

5- Sorun sadece penis ile ilgilidir

Ereksiyon sorunu, vücutta gizli bazı sorunları işaret ediyor olabilir.

Örneğin kalp sorunlarından bahsedelim. Yüksek tansiyon ya da yüksek kolesterol gibi sorunlar, kan damarlarına zarar vererek penise yönelen kan akışını kısıtlayabilir.

Ayrıca, kalp hastalıklarından çok daha önce de ereksiyon sorunları yaşamaya neden olabilir.

Sertleşme sorunu, aynı zamanda diyabet, düşük testosteron ve klinik depresyon gibi sorunları işaret ediyor olabilir.

6- Sertleşme sorununu sadece bu alanda uzmanlaşmış kişiler tedavi edebilir

Çoğu durumda, başvurduğunuz ilk uzman size uygun tedaviyi sağlayacaktır.

Kan kolesterolününün ya da kandaki glikoz seviyesinin ölçülmesi için bir dizi testler uygulanabilir.

Ayrıca, ereksiyon sorununu gidermek üzere ilaçlar da tavsiye edilebilir.

7- Penis, kötü alışkanlıklarınızdan etkilenmez

Sağlığınıza zarar veren alışkanlıklar, ereksiyonu da mahvedebilir.

Örneğin sigara içmek, kan damarlarınıza zarar verir, kan akışını engelleyebilir ve sertleşmeyi zorlaştırabilir.

İran’da yürütülen bir araştırmada, sigaranın bırakılmasının 1 sene sonrasında, ereksiyon sorunu yaşayan kişilerin yüzde 25’inde iyileşme görüldüğü belirtiliyor.

Alkolün azaltılması da ereksiyonda iyileşme yaratabilir.

8- İlaçların hepsi aynıdır

Viagra, Levitra ya da Cialis, en yaygın bilinen ilaçlardandır. Bu ilaçlar, PDE5 inhibitörleri olarak sınıflandırılır. Bu ilaçlar, düz kaslarınızı rahatlatarak penise yönelen kan akışını arttırır.

Fakat vücuttaki etkileri biraz değişiklik gösterebilir. En çok verimi almak için, bu etkiler hakkında bilgi sahibi olunması gerek.

Örneğin, Viagra ve Levitra’nın etkileri, ilaç içildikten 1 saat sonra en üst seviyeye çıkarken, Cialis, bu seviyeye yaklaşık 2 saat içerisinde ulaşır.

9- Viagra işe yaramadıysa hiçbirisi yaramaz

Viagra gibi PDE5 inhibitörleri ilk etapta işe yaramadıysa, diğer seçeneklerinizin de olduğunu bilmelisiniz. Sertleşme sorununa karşı alprostadil ilaçlar da kullanılabiliyor. Bu ilaçlar, penisteki düz kasları gevşetiyor, kan damarlarını açarak kan akışını teşvik ediyor

10- Testosteron alarak sertleşme sorununu tedavi edilebilir

Doğru: Eğer testosteron hormonu normal seviyelerde ise, testosteronunuzu daha yüksek seviyelere çıkarmak, sertleşme sorunu hakkında size yardımcı olmayacaktır.

Testosteron seviyesinin ölçülmesi bu yüzden çok önem taşıyor. 300ng/dl seviyesinin altı genellikle düşük testosteron olarak tanımlanır.

Dahası, testosteron seviyesi düşük olsa bile, normal seviyelere çıkarılması, sertleşme sorununun ortadan tamamen kaldırılmasına yardımcı olmayabilir.