Seks sonrasında söylememeniz gereken 3 yasaklı cümle

İki insanın birbirine en yakın olduğu anın seks olduğu pek çoğumuz tarafından beyan ediliyor. Seksin akıcı ve iki tarafın da tatmin olacağı şekilde gerçekleşmesi ne kadar önemli ise seksten sonra kurulan cümleler de bir o kadar önem taşıyor. Men's Health'de yer alan habere göre, partnerinizle olan ilişkinizin geleceğinin olmasını istiyorsanız bu üç cümleyi söylemekten kaçının.

“Bugüne kadar yaşadığım en iyi seksti!”

Bunu iyi niyetli bir iltifat olarak söylediğinizi biliyoruz. Ancak Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Amanda Denes uyarıyor: “Seks biter bitmez onu diğer cinsel partnerlerinizle kıyasladığınızı düşünebilir ve bu hiç hoşuna gitmez.” Bunun yerine ona daha spesifik iltifatlarda bulunun. Örnek mi? “Üzerimdeyken gözlerimi göğüslerinden alamadım.”

“Normalden uzun sürdü. İyi misin?”

Dr. Denes kadınların özellikle seks sonrası aşırı hassas olduğunu söylüyor. O nedenle görünüşüne veya performansına dair yorumlarınızı sonraya saklayın. Bunun yerine seks terapisti Ginger Bercaw’ın tavsiyesini değerlendirin ve ona şöyle deyin: “Şu anda dünyada bulunmak istediğim başka bir yer yok.”

“Hoşuna gitti mi? Kaç kere orgazm oldun?”

Bunu sormaktaki amacınız biraz iltifat koparmak mı? Kadınlar böyle düşünecektir. Gerçekten samimi geri dönüşler almak istiyorsanız, ona dönüp, “Bana hoşuna giden ve gitmeyen iki şeyi söyler misin?” diye sorun. Bu şekilde hem onu kırmamış olacak hem de gerçek düşüncelerini öğreneceksiniz.