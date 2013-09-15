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Yaşam

Serdar Kadakal olduğu iddia edilen kişinin son görüntüleri

Kadıköy'de hayatını kaybeden Serdar Kadakal olduğu sanılan kişinin son görüntüleri kameralara yansıdı

15 Eylül 2013 01:31


Kadıköy'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serdar Kadakal olduğu düşünülen kişinin görüntüsü ortaya çıktı.  Görüntülerde, telefonla konuşan ve Kadakal olduğu ileri sürülen kişinin dükkanın  önündeki masaya gelip oturması, ayağa kalkmak isterken tekrar yığılması görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden Serdar Kadakal'ın gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği iddialarını yayınlamasının ardından Kalakal olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiği anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde Serdar Kadakal olduğu belirtilen kişinin masada bir arkadaşıyla oturduğu ve çevresindeki kişilerle sohbet ettiği görülüyor. Ardından Kadakal'ın çevresindekiler birer birer ayrılıyor. Bir süre sonra telefonla konuşarak masadan ayrılan Kadakal, tekrar oturduğu masaya dönüyor. Masadan hızlıca kalkıp tekrar giden Kadakal'ın gitmesinin ardından karşısında oturan kadın da kalkıyor.


Yaklaşık 2 dakika sonra Kadakal, masaya geri dönüyor. Telefonla konuşmaya devam ettiği görülen Serdar Kadakal'ın bir süre sonra oturduğu sandalyeden kalkmak istiyor. Ancak Kadakal bir anda oturduğu yere yığılıyor. Yığılıp kalan Kadakal'ı masadan ayrılan ve ayakta birileriyle sohbet eden kadın yaklaşık 1 dakika sonra fark ediyor. Hemen Serdar Kadakal'ın yanına gelen kadının ardından çevredekilerde Serdar Kadakal'ın yanına geliyor. Daha sonra toplananlar tarafından müdahale edilen Serdar Kadakal'ın götürülmesi görülüyor.

 

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