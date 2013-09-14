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Kadıköy'de 'biber gazı ölümü' iddiası

Serdar Kadakal, polisin Kadıköy sokaklarında göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği saatlerde kaldırıldığı Kadıköy Şifa hastanesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

14 Eylül 2013 14:54

Kadıköy'de Ahmet Atakan'ın ölümü üzerine gerçekleştirilen protesto gösterilerinin 4. gecesinde bir kişi hayatını kaybetti. 

Caferağa Mahallesi sakini Serdar Kadakal, polisin Kadıköy sokaklarında göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği saatlerde kaldırıldığı Kadıköy Şifa hastanesinde kalp krizi sonucu vefat etti. Kadakal'ın polisin attığı biber gazı sonucu kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Kadakal'ın kalp krizi geçirmesinde biber gazının etkili olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapılacak.

Oda TV'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Tonmaister olarak çalıştığı barda 23:09'da kalp krizi geçiren Serdar Kadakal, Şifa hastanesine kaldırıldı. Kadakal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

35 yaşındaki Kadakal'ın kalp rahatsızlığı olduğu ve kalp pili kullandığı belirtilirken, yakınları Kadakal'ın eylemlere katılmadığı halde gaz bombalarından etkilendiğini belirtiyor.

Kadakal’ın hayatını kaybetmesinin ardından hastanede incelemede bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç şunları söyledi: “Ailesinin isteği üzerine hastaneye geldim. Burada kan örnekleri alınacak. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçtiği için yarın da otopsi incelemesi yapılacak.  

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