Serdar Kadakal'ın ailesi: Genç bir ölüm... Nedenler ve niçinlerimiz var

Kadıköy’deki bir konser salonunda çalışan ve gösteriler sırasında polisin kullandığı gazlardan etkilenmesi nedeniyle geçirdiği iddia edilen kalp krizinin ardından kurtarılamayan 37 yaşındaki Serdar Kadakal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Adli Tıp Kurumu'na gelen Serdar Kadakal'ın kardeşi Sibel Kadakal, “Kalp kapakları değişmişti ama hepimizin sağlık sorunları var. Normal bir insanın dahi maruz kaldığında zarar gördüğü bir şey, rahatsız bir insanın vücudunda daha farklı tepkilere yol açıyor. Maalesef Serdar'ı kaybettik” dedi.

İbrahim Aktürk'ün radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ağabeyinin göğüs ağrısı şikayeti olduğunu ve bu nedenle ailesinin o gün çalışmaya gitmemesini istediğini belirten Sibel Kadakal, “Nefes alamıyorum diyordu. Evi Moda'daydı. Orada kaldırımlar sökülmüştü, ateşler yakılıyordu. Olayların çok içindeydi. Dışarıya çıkmasına gerek yoktu, içerde de yaşadı aynı şeyi. Zaten içeriye giren gaz herkesi etkiliyordu. Küçük bir alandı. Uyardık işe gitme diye. Boğazı ve göğsü ağrıyordu. Bu şikayetleri vardı. Bugün de gitme çalışmaya dedik. Olay sırasında yanında değildim. O çalışıyordu, biz evimizdeydik. Eşi fenalaştığı gün yanındaydı. O sırada ilkyardım bilen bir doktor kalp masajıyla hayata döndürmüş. Genç bir ölüm... Nedenler ve niçinlerimiz var" diye konuştu.

Serdal Kadakal'ın cenazesi yarın Erenköy'deki Böcekli Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Paşabahçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

