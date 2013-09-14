Emniyetten Kadakal açıklaması: Biber gazı kullanacak bir olay yaşanmadı



Kadıköy'de bir barda çalışan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Kadakal'ın gazdan etkilendiği iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Kadıköy İlçesindeki bir barda yemek yediği esnada kalp krizi geçiren ve orada bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Özel Şifa Hastanesine getirilen Serdar Kadakal yapılan müdahalelere rağmen 14 Eylül Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetmiştir. Serdar Kadakal'ın ölümünden hemen sonra bazı sosyal medya organlarında; Kadakal'ın polis müdahalesinde kullanılan gazdan etkilenmesi sonrası vefat ettiği' şeklinde provakatif içerikli haberler yapıldığı gözlemlenmiştir" denildi.

'Biber gazı kullanılacak bir olay yaşanmadı'

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nen resmi sitesinde duyurulan açıklamada, olay günü Kadıköy'de biber gazı kullanılmadığı belirtilerek "13 Eylül Cuma günü Emniyet Müdürlüğümüzce Kadıköy İlçemizde yapılan uygulamalarda hiçbir yerde gaz kullanılmamış ve gaz kullanılmasını gerektirecek herhangi bir olayda yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

'Kadakal herhangi bir polis müdahalesine maruz kalmadı'

Serdar Kadakal'ın yakınlarının beyanlarının da yer verildiği açıklamada, Serdar Kadakal'ın yasak olmasına rağmen alkol ve sigara kullandığı dile getirilerek "Serdar Kadakal'ın işyeri ve yakın çevresi, 'Kadakal'ın 1996 yılında kalp kapakçığının değiştiği, halen kalp pili kullandığı, alkol ve sigara kullanması yasak olmasına rağmen alkol ve sigara kullandığı, kullanması gereken ilaçları düzenli olarak kullanmadığı, bu konuda eşinin kendisini sürekli uyardığı, vefat ettiği gün bulunduğu yerde herhangi bir polis müdahalesinin de olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır" denildi.

Yapılan açıklamada olayın halkı kışkırtmaya yönelik olduğu belirtilirken "Serdar Kadakal'ın herhangi bir polis müdahalesine maruz kalmadığı halde, ölüm şeklinin çarpıtılarak halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya üzerinden farklı şekilde haber yapılması şaşkınlıkla izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

