Selilütli fotoğrafa kadınlardan tepki: Doğum izlerimiz gururumuz

İkizleri Mustafa Ares ile Güney’i eski eşi Mustafa Erdoğan’a bırakan kendisi de büyük oğlu Atlas’la Bodrum’a tatile giden Gülben Ergen, basına yansıyan selülitli görüntülerine isyan etti. Pazar sabahı oğlu Atlas ile denize giren ancak görüntülendiğinden habersiz olan Ergen, pazartesi sabahı gazetelerdeki başlıkları görünce sinirlendi. Tepkisini twitter’da “Selülitlerden daha önemli neler neler yaparım. Şok şok şok değeri taşımaz, kadının teni ya biz de malzeme aşağılanarak değerlenen” sözleriyle dile getiren Ergen’e pek çok kadın yazar, profesör ve gazetecinin yanı sıra erkekler de destek verdi.

'Yaralarımız gururumuzdur'

İsyanı twitter'da günün konusu olan Gülben Ergen'e destek yağdı... Şarkıcının attığı tweetleri retweet eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, şunları yazdı: Şok şok! Gülben'in bittiği an! Hülya'dan bile selülitli vs... 3 çocuk annesi bir kadını denizden çıkarken resimle... Sonra şok haber diye ver. Bu ne rezalet yuh artık! Bırakın şu kadınların selülitini, kilosunu göbeğini. Huzur verin. Nedir bu hoyratlık? Kadın bedeninin vahşi kapitalizme esir oluşudur bütün bu süreç. Kozmetik ve estetik endüstrisini beslemek için yaratılmış 'mükemmel' üzerinden. Bütün anneler bilir ki hayata getirdiğiniz her çocuk vücudunuzda iz bırakır. Anneliği buna rağmen severiz. Yaralarımız, izlerimiz gururumuzdur.

'Beden üzerinden ticaret'

Gazeteciler Ayşe Böhürler ile Balçiçek İlter de konuyu farklı bir yöne taşıdı. Böhürler, 'Sahiden ayıp. Resim çeken de basan da, haberi yazan da bu ayıba ortak. Beden üzerinden ticaret' dedi. İlter ise şu yorumda bulundu:

Gülben Ergen'in selülitli fotoğraflarının yayınlanması bir kadın, bir anne olarak içimi acıttı. Ünlü kadın olmanın bedeli çok ağır. Ne desem boş. İşin acı tarafı bunları en çok kadınlar okur, birbirlerini çekiştirir. Alıcısı olmasa keşke! Çuvaldızı kendimize de batırmalıyız.

'Göbekli bir adama yer vermez basınımız'



Twitter'dan isyan eden Ergen, tepkisini şöyle dile getirdi: O selülitlerden daha önemli neler neler yaparım şok, şok, şok değeri taşımaz. (...) Kadının teninin, canının, bedeninin selülit başlığı altında bu denli acımasızca malzeme olabilmesi kadına şiddetin bir parçası. Okul öncesi verdiğim eğitime önem, bireysel olarak kurduğum dernek, Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliğim, anneliğim ve selülitlerim? Göbekli bir adama yer vermez basınımız. Selülitle yargılayıp, sunuş biçiminizle aşağıladığınız tenim ve bedenimle üç evlat dünyaya getirdim. Ne selülitmiş, yıllardır eksik olmadı, haber değerini yitirmedi, gitti.

'İnadına dondurma yiyesim var'

Takipçilerinin desteğini alan Gülben Ergen bir süre sonra da oğlu Atlas'la birlikte denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: Bu da oğluyla tatil yaptı fotoğrafı mı? Olur mu? Yok olmaz. Selülit, arkadaşlarım ve ben yemekteyiz. Kabak haşlama, roka salata gibi tavsiyeler var bana nedense... İnadına dondurma yiyesim var.