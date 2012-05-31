Gülben Ergen'e 'Selamün Aleyküm' tepkisi!

TRT'deki programında bir izleyicinin, 'Selamün Aleyküm' sözüne Gülben Ergen 'Merhaba' karşılığını verince ortalık karıştı.

Milliyet Gazetesi'nden Sercan Kısmet'in haberine göre, Twitter da 'Merhaba' diye karşılık verilmez eleştirileri alan Gülben Ergen, çok sinirlendi. Bir takipçisinin, "Telefona bağlanan kadın sana, 'Selamün aleyküm' diyor. Bir Allah'ın selamını kafa sallayarak alıyorsun. Aleyküm selam demek biraz kro geliyor" diyerek eleştirisi üzerine Ergen, "Sizden mi öğreneceğim selam vermeyi ben 'merhaba' derim" diye karşılık verdi.

Ergen, daha sonra gelen eleştirilere tek tek cevap verdi. Başka takipçisinin, "Birileri 'Merhaba' diyince 'Merhabalar' diyorsunuz ama, 'Selamün aleyküm' dediğinde neden selamı almıyorsunuz? Bir kaç programdır çok dikkat ettim" eleştirisine Ergen, "Allah Allah... Selamını alıyorum kendi uslubumca selam veriyorum. Ben merhaba diye selam veriyorum. Merhaba" diyerek sinirlendi. Başka bir takipçisinin, "Selam vermekle merhaba aynı şey değil mi? Çok gereksiz düşünceniz" demesine Ergen, "Sizden mi? Ögreneceğiz selamlaşmayı? Böyle öğrendim 39 yıldır" diyerek tepki gösterdi. Ergen, daha sonra ise bir tweet atarak konunun kapanmasını istedi. Sinirlenen Ergen, "Seyirci aradığında "Selamün Aleyküm" demiş, ben cevaben 'Merhaba' demişim. Dikkatini çekmiş, vay tepki varmış bana? Merhaba demişim diye?" neden tepki gösterildiğine anlam veremediğini belirtti.