Yalnız yaşayan anneleri ziyaret eden Gülben Ergen gözyaşlarını tutamadı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin sunuculuğunu üstlendiği programda Gülben Ergen gözyaşlarını tutamadı.

Gülben Ergen, programına konuk ettiği İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karataş ile 'Anneler Günü' üzerine konuştu.

'Bir evlada en büyük acı anne acısını görmektir.' diyen Karataş, 'Bunu anlatmak çok zor ama bir anne için evladını kaybetmek ise çok daha büyük bir acı.' ifadelerini kullandı. Karataş'ın bu açıklamaları sırasında araya giren Gülben Ergen ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yaptığı ziyareti anlattı. Oradaki annelerin de ziyaret beklediğini söyleyen Ergen, 'Pazar günü insanlar çok daha güzel şeyler yapabilir. Annelik çok hassas bir şey. Ziyaret bekleyen çok insan var' dedi.

Yaptığı bu ziyareti anlatırken duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğulan Gülben Ergen, 'Şık yerlerde yemek yemek ve kırmızı paketli hediyeler almaktansa bu ziyaretleri yapmak çok daha büyük bir sevap' diye konuştu.