Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan boşandı

Ergen ve Erdoğan çifti çekişmeli olan davayı anlaşmalıya çevirdi. Mahkeme çifti aralarında yaptıkları protokol gereği boşadı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan ile Ergen'in avukatı Kezban Hatemi ve Erdoğan'ın avukatı Ali Gayıranal hazır bulundu. Mustafa Erdoğan adliyeye üzerinde siyah takım elbise ve içerisinde aynı renk bir tişört ile gelirken, Gülben Ergen ise spor bir kıyafetle gelmeyi tercih etti. Ergen'in taktığı güneş gözlüklerini duruşma salonuna girene kadar çıkarmadığı gözlendi.

Velayet Ergen'de

Gizli görülen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Çift, boşanma kararının ardından tokalaşarak adliyeden ayrıldılar. Çiftin çocukları Atlas ve ikizleri Ares ile Güney'in velayti ise anneleri Gülben Ergen'e verildi. Mustafa Erdoğan'ın çocuklarını mahkemenin belirleyeceği günlerde görebileceği öğrenildi. Ergen ve Erdoğan, boşanma kararının ardından adliyenin otoparkından ayrı ayrı çıktı.