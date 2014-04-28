'Selfie' çekerken hayatını kaybetti

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde Halis Türk ve Semih Altınay, sosyal paylaşım sitesine yüklemek amacıyla arkadaşlarıyla “selfie” fotoğraf çekmek istedi. Türk ile Altınay, fotoğraf çekimi için sanayi sitesi inşaatının gözetleme kulesine çıktı. Kulede yaslandıkları direğin kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yüksekten düşen Türk ve Altınay yaralandı.

Doğan Haber Ajanası’nda yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolu kırılan Altınay'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Türk'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.