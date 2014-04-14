Selfie çılgınlığı Papa'ya zor anlar yaşattı

Katoliklarin ruhani lideri Papa Francesco, Kutsal Hafta'nın başlangıcı olan Palmiye Pazarı ayinini yönetti. Papa, kendisiyle selfie çektirmek isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından; İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi, ölümü ve tekrar dirilişinin yıldönümü olan kutsal günleri içeren Paskalya haftası, Palmiye Pazarı ile başladı.

Adını, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişi sırasında, onu karşılamaya gelenlerin ellerinde salladıkları palmiye dallarından alan Palmiye Pazarı ayini, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlendi.

Başta kardinaller olmak üzere çok sayıda din adamının da hazır bulunduğu ayine, 100 bine yakın inanan katıldı.

Ayinin ardından papalık cipine (papamobile) binerek meydandan ayrılmak isteyen Papa, gençlerin yoğun isteği karşısında onları kıramayarak, yanlarına gitti.