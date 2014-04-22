Devlet Bahçeli'den TDK'nın selfie için çeviri arayışına selfiye katkısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Türk Dil Kurumu'nun Türkçe çevirisi için çağrı yaptığı "selfie" kelimesini telaffuz ederken "selfiye" dedi. 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan, 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın A Haber'de canlı yayına katılması ve Sabah gazetesine konuşmasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İranlı şarlatan medyaya çıkmadan önce Kısıklı'da Başbakan’la prova yapmış, Erdoğan'la selfiye pozu vermiş midir?" dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

TBMM’nin açılmasıyla milletimiz inisiyatifi ele almıştır. Bu tarihi hamle ve heyecanla egemenlik şahısların elinden çıkarak tümüyle millete geçmiştir. İlk Meclis geçmişi ve geleceği buluşturmuştur. Meclis’in açılması istiklal mücadelemizin haklılığına anlam kazandırmıştır. TBMM karanlık tabloya rağmen açık kalmıştır. Müzakereler, görüşmeler inançla devam ettirilmiştir.

Bizim yeniye değil yeni üzerine gölgelenenlerden kurtuluşa ihtiyaç vardır. Yeni diye geçmişi silip atmaya kalkışan aktörlerin varlığıdır mühim olan. Yeni Türkiye hezeyanlarını ilk Meclis’in aziz hatırlarını inkardır. Yeni Türkiye içimizdeki yabancı beslemelerinin icadıdır. Sakarya’da Dumlupınar’da başı ezilen düşmanların son kez dirilişidir. Bir devleti yenilemek bir şey yeni devlet tantanasını ayarı bozuk düdük gibi öttürmek başka bir şeydir.

Başbakan’ın yeni Türkiyesi TC’ye ölüm fermanı hazırlama ahlaksızlığıdır. 94 yıl önce açılan bu Meclis eserinden gayri milli projeleri için kendine malzeme toplamaya çalışacaktır. Dönemin şartları gereği açıklanan bazı düşünceleri çarpıtarak kendi sinsi planlarına paravan yapacaktır.

Başbakan kararmış vicdanını gözden geçirsin

Fes takan kalpak ile sarık giyen yan yanadır ilk Meclis’te fikirler farklı olsa da. Hepsi vatanseverdir ve kurtuluşa inanmış faziletli isimlerdir. Milli ve manevi değerlerle ilgili yaklaşımları hemen hemen örtüşmektedir. İlk Meclis’in saygın yapısında bölücülük için bahane arayan Başbakan önce millet nedir sorusuna cevap aramalıdır. Devlet kuran, vatan kuran iradeye saygı duymadan TC ilkelerine nankörlük yapmak suç ve ihanettir. Başbakan yeni bir şey arıyorsa önce kararmış vicdanını gözden geçirmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti hem yeni hem de tarih kadar eskidir

Bizim eski diye vazgeçeceğimiz bir şey yoktur. Yeni diye maceraya atılıp geçmişin üzerine sünger çekmek düşüncemiz yoktur. TC hem yenidir hem de tarih kadar eskidir. Osmanlı’dan Cumhuriyete kadar tüm yaşanmışlıklar bize aittir.

Yeni Türkiye diyenler önce kendi kirlerini temizlemelidir. Osmanlı’dan kopuş değil bilakis dünü tamamlayan hukukun üstünlüğüne göre teşkilatlanmış milli ve üniter bir devlet modelidir. Yeni Türkiye tarihe ve millete acımasızca bir saldırıdır. Milletin istiklali karşısında en ciddi duvar kendi peşi sıra gidenlerdir.

TBMM’ye sahip çıkacağız

Milli emanetlere ve TBMM’ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye’miz iyi yolda, iyi durumda değildir. Sanki el birliği yapılmışçasına dirliğimiz hedef alınmaktadır. Akıl, izan, insaf ve sağduyudan yoksun kuru bir kalabalık milletimizin huzurundan çalmaktadır. İstikrar mumla aranmaktadır. Türkiye samimiyet fukarası, halk yoksunu bir iktidarın tahakkümü altındadır. Bu gidişat hayra alamet değildir. Ülke manzarası iç açıcı olmadığı gibi yakın vadede de bir çok sıkıntının belireceğini göstermektedir.

Yaz sıcak geçecek

Yaz mevsimi gerek iklim şartları gerek siyasi nedenlerden dolayı oldukça sıcak geçecektir. Cumhurbaşkanı seçim takvimi Haziran ayı sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır. Türkiye’de sanki cumhurbaşkanı değil AKP’ye genel başkan seçilecektir. 10 Ağustos’ta sanırsınız ki AKP’nin kurultayı seçilecektir. Sanki seçime 110 gün kala sandıklar kurulmuş, oylar verilmiş, seçim belli olmuştur. AKP cumhurbaşkanlığını tekeline almış, üzerine kapanmış mızmızlanarak kimseye yar etmem demeye getirmiştir.

Demokrasilerde hiçbir seçimin sonucu baştan belli değildir. Cumhurbaşkanı AKP’nin karanlık odaları değil Türk milleti karar verecektir. Saray soytarılığı yapanların milli iradeye saygısız davrandıklarını bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığını çantada keklik sanan ahmakların da insan içine çıkamayacakları günler yakındır.

Şu sıralar Gül, sürpriz üzerine sürpriz yaşamıştır. Anlaşılan Erdoğan cumhurbaşkanlığına çok isteklidir. Ne var ki kardeşim dediği, kader ortaklığı yaptığı Gül’ü de havuz medyası, yandaş kalemler vasıtasıyla rencide etmeye başlamıştır.

AKP kaynaklı etkili bir blokaj yapılıyor Gül’e. Erdoğan kararını vermiştir, prosedür gereği etrafına danışmıştır.

Kardeşine çelme takıyor

Başbakan kardeşine oyun oynamakta, ayağına çelme takmaktadır. Hele ki terleyen, koşan aktif cumhurbaşkanından bahsetmesi seçilmesi hâklinde yetkilerini tam olarak kullanacağını iddia etmesi Gül’ü rencide eden ve başarısızlığını rumuzlu sözlerle yüzüne vuran çirkin söylemlerdir. Brütüslüğü dört ayaklı koltuk uğruna kadim arkadaşına da reva görmüştür.

Başbakan kararını vermiştir vermesine ama AKP’nin başına kimin geleceğini, Başbakanlık makamına hangi ismin layık olduğunu henüz netleştirememiştir. Bu konuda parti içinde de uyum sağlanamamış.

Gül sözleriyle gönlünden cumhurbaşkanlığı geçtiğini gösteriyor

Başbakan erken davranmakta, planladığı yurtdışı seyahatleriyle Köşk’e aday olduğunu işaretlerini veriyor. Gül’ün Kütahya’da söylediği sözler bir yönüyle gönlünden cumhurbaşkanlığı geçtiğini göstermektedir. Fakat Başbakan’ın cumhurbaşkanlığına adaylığına sımsıkı sarılması, ben olacağım kimseye yedirmem göndermeleri Gül’ü sancılı bir duruma sokmuştur.

Başbakan boşuna hayal kuruyor

Başbakan boşuna hayal kurmaktadır. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayacaktır. TC’ye ve Türk milletinin birliğine nefret duyan hastalıklı bir ruhtan cumhurbaşkanı nasıl çıkacaktır. Başbakan cumhurbaşkanı olursa sadece ve sadece bir yetkisini adam gibi kullanacaktır.

Hastalık, sakatlık gibi nedenlerden tutukluların çıkması. Burada amaç işi İmralı canisine kadar götürmektir. TBMM önünde edeceği yemin. 12 Cumhurbaşkanı özetle devletin bağımsızlığı üzerine, anayasa ve hukukun üstünlüğü üzerine görevini layıkıyla yapmak üzere ant içecektir.

Herkes kalbinin ve aklının sesini dinleyerek itiraf etsin. Erdoğan’a bu yemin yakışmakta mıdır? Hadi yakıştı diyelim. Hadi bu yemini etti kabul edelim. Bu yemine sadık kalacağını yandaş ve yağcılar dışında kim garanti edecektir. Başbakan hangi yeminini tuttu da bu doğru olacak.

Mustafa Kemal’e ayyaş diyen…

Geçmişinde akçeli işlere bulaşmamış biri bulunmalı. Rüşvete elini kaptırmış birisi Çankaya’nın yolunu çıkamaz. Mustafa Kemal’e ayyaş diyen, katliamcı yaftası vurma teşebbüsünde bulunan birisinden Gazi eminine liyakatlı davranması beklenemez. Erdoğan’dan eş başkan olur ve olmuştur, maalesef ki başbakan da olmuş ve olmuştur. Fakat cumhurbaşkanı olamaz ve olmayacaktır. Türk milleti kendisine ancak Başbakanlığı rıza görmüştür. Bundan sonra oturacağı tek sandalye Yüce Divan’da oturacağı sanık sandalyesidir.

Gül tufaya geldi

MHP günü ve saati geldiğinde cumhurbaşkanlığına yakışacak Türk milletinin güzide bir evladını Türk milletine takdim edecektir. Vatan ve millet konularından en küçül şaibesi olmayan herkesin aradığım buydu diyebileceği değerli bir arkadaşım aday olacaktır.

Erdoğan tüm hesaplarını başkan olmaya göre yapmış. Geçtiğimiz günlerde Türk milletinin başkanını seçeceğini söylemiştir. Kafasında cumhurbaşkanlığına giden yol haritasını çoktan belirlemiştir. Cumhurbaşkanı Gül tufaya gelerek kardeş kazığı yemiştir.

İranlı şarlatan medyaya çıkmadan önce Kısıklı'da Başbakan’la prova yapmış, Erdoğan'la selfiye pozu vermiş midir?