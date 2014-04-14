Kadınlara selfie uyarısı: Özgüven kaybına yol açabilir

Yeni bir araştırmaya göre, kadınlar sosyal medyada "selfie" ve diğer fotoğraflara baktıkça, kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak olumsuz çıkarsamalara varabiliyorlar.

İngiltere ve ABD'den uzmanlar bu konuda eş dost fotoğraflarının, ünlü fotoğraflarından çok daha etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Bu, sosyal medyada harcanan zaman ile insanların görünümleriyle ilgili özgüven sorunları arasındaki etkileşimi inceleyen ilk araştırma.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, genel olarak kitle iletişim araçlarında yayınlanan ünlü fotoğraflarının özellikle kadınları kendi imajları konusunda etkilediği biliniyor. Fakat sosyal medyanın bu konudaki etkileri konusunda pek az şey biliniyordu.

Facebook'da zaman harcayıp arkadaşların resimlerine bakmanın kadınların kendi bedenleri ve imajlarıyla ilgili özgüvenini sarsabileceği anlaşıldı. Genç kadınlar arasında sosyal paylaşım ağlarının kullanımı çok yaygın ve kadınlar kendi fotoğraflarını erkeklere kıyasla çok daha fazla paylaşıyor.

Bunun kadınların kendi görünümlerine ait algılarını nasıl etkilediğini araştırmak amacıyla Britanya'daki Strathclyde ve ABD'den Ohio Üniversiteleri 881 kadın öğrenciyi içeren bir çalışma yaptılar. Genç kadınlara Facebook kullanımları, beslenme düzenleri, ne kadar egzersiz yaptıkları ve kendi imajlarıyla ilgili fikirleri soruldu.

'Gerçeklikten uzak'

Seattle'da bir konferansa sonuçları aktarılan araştırma, sosyal medya kullanımı ile beslenme bozuklukları arasında bir bağlantı bulmadı. Ama sosyal paylaşım sitelerinde geçirilen zaman ile kadının kendine dair imajı arasında bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Kadınların Facebook'da geçirdikleri zaman arttıkça, kendi görünümlerini arkadaşlarınınkiyle daha çok kıyasladıkları ve kendi imajları hakkında daha olumsuz hissetmeye başladıkları görüldü.

Strathclyde Üniversitesi'nden Petya Eckler "Sosyal medyada fiziki görünümlere bakmanın etkisi geleneksel kitle iletişim araçlarında fotoğraf görmekten çok daha fazla çünkü sosyal medyada fotoğraflarına baktığınız insanları tanıyorsunuz" diyor.

Eckler, "Bu karşılaştırmalar çok daha etkileyici oluyor ama aslında geleneksel medyadaki kadın imajları kadar gerçekçilikten uzak olabilir" diye sürdürüyor.