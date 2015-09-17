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Şehit haberi kameralar önünde verildi; Valilik "gizli çekildi" dedi, fotoğrafları 3 ajans yayınladı

Fotoğraflar, Hassa Kaymakamlığı'nın internet sitesinde de yayınlanmıştı

17 Eylül 2015 15:59

Hakkari’de yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Tuhal’ın Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine şehit olduğu haberi kameralar önünde verilmesi büyük tepki çekti.

Haberi veren kamu görevlileri hakkında idari işlem başlatılırken, Hatay Valiliği ise görüntülerin gizli olarak çekildiğini iddia etti. Valiliğin gizli olarak çekildiğini iddia ettiği görüntüler, Hassa Kaymakamlığı'nın internet sitesinde oluşturulan ancak tepkiler üzerine kaldırılan fotoğraf galerisinde paylaşıldı ve Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı ile İhlas Haber Ajansı tarafından abonelerine servis edildi.

Kaymakamlığın 'şehit PR'ı: Şehit haberini kameralar önünde verip fotoğraf galerisi hazırladılar

 

Fotoğraf galerisi Kaymakamlığın sitesinden kaldırıldı

 

Şehitlik haberini kendi internet sitesinden foto galeri eşliğinde veren Hassa Kaymakamlığı gelen tepkiler üzerine bu fotoğrafları ve haberi yayından kaldırdı. Kaymakamlık görüntülerin gizli çekildiğini ileri sürerek, internet sitesinden “Ziyaret mümkün olduğunca gizli tutmaya çalışılmış, Hiçbir basın mensubunu ziyarete çağrılmamıştır. Eve intikal edildiğinde basın mensuplarının da orada olduğunun görülmesi üzerine dışarı çıkarılmaları talimatı tarafımdan verilmiştir. Buna rağmen bir basın mensubunun, kalabalığın arkasından çekim yaptığı sonradan anlaşılmıştır. Tespit edilen basın mensubu ile yapılan görüşmede kendisi de kalabalık arasından gizlice kayıt yaptığını beyan ederek kabul etmiştir” açıklamasını yaptı.

Kaymakamlığın daha sonra sitesinden kaldırdığı haberde yer alan, “Kaymakamımız Sayın Mustafa PALA şahadet haberini vermekte zorlandı. Kelimeler adeta boğazında düğümlendi. Yutkunarak verdiği şahadet haberini duyan şehidimizin annesi adeta şok geçirdi. Ne mutluevladımız şehit oldu. Peygamberimize komşu olacak. Sizlerde şehit annesi babası oldunuz" ifadeleri de tepki çekti.

 

Belediye Başkanı: Biz tamamen safça davrandık

 

Haberi kameralar önünde veren kamu görevlileri arasında bulunan Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, "Muhtar, şehit babasına haber vermek için eve geçtiğinde curcunadan faydalanan basın mensupları Kaymakam ile benim arkamdan içeriye doluştular. Biz tamamen safça davrandık" derken, katıldığı canlı yayında konuyu değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu ise kamu görevlilieri hakkında soruşturma başlatıldığını ve gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Şehit haberi verilmesi çok ağır bir sorumluluk alanı. Kaymakam ya da vali haber veren postacı değildir. Onlara yukarıdan konuşma hakkına sahip olan bir yetkili de değildir. Oraya gidip acıyı paylaşmak ve sonra emrini, talimatınız nedir diye sormalıdır. Oraya gideceksiniz ve yanınızda kameralar olacak... Bunu kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturmanın açılması talimatı verdim. Bu bakımdan gerekli her türlü soruşturma yapılacak. Kaymakam ya da vali acıları dindirmek için oradadır, canlı yayın kaydı almak için değil. Şehit haberinin verilmesi konusunda her türlü soruya açık olmamız lazım. Gerekli hukuki ev idari soruşturma yapılacak."

Davutoğlu: Oraya gideceksiniz ve yanınızda kameralar olacak, bunu kabul etmek mümkün değil

 

Bahçeli: Hassa Kaymakamı şov yaparcasına, film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!

 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hassa Kaymakamı Mustafa Pala'yı sert bir dille eleştiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor! Bu densiz Kaymakamın, bu iflas etmiş şahsiyetin şehitliği magazinleştirmesi utanılması ve mutlaka cezalandırılması gereken bir alçalmadır. Anne Feride Tuhal’ın evladının şehit haberini alır almaz kederle nasıl kıvrandığını, “Mehmedim” deyişini vicdanlı hiçkimse görmezden gelemez. Bari şehitlerimizin aziz hatıralarıyla oynanmasın, geride bıraktıkları muhterem emanetleri siyasal ve istismarcı emellere alet edilmesin."

 

 

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