Kaymakamlığın 'şehit PR'ı: Şehit haberini kameralar önünde verip fotoğraf galerisi hazırladılar

Hakkari’de yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Tuhal’ın Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine şehit olduğu haberi kameralar önünde verildi. Evladının şehit olduğundan o ana kadar haberi olmayan anne Feride Tuhal gözyaşlarına boğulurken, yetkililerin Emniyet ve TSK'nın prosedürlerine uymayaak acı haberi kameralar karşısında aileye vermesi büyük tepki çekti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehit haberini kameralar karşısında veren yetkililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şehit haberi verilmesinin en ağır sorumluluk alanlarından biri olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Dünyada 3 tur at desinler ama şehit cenazesinde anne babaların elini öpmek daga zor. Bu zor görevi, o insanların durumunu anlayarak vermeleri ve ellerini öperek talimatlarını almaları lazım. Vali ve kaymakam postacı değildir, acıyı paylaşmak ve sonrasında da isteğiniz nedir diye sormaktır. Gerekli soruşturmanın derhal açılması talimatını verdim. Bu durumun izahı mümkün değil, her türlü idari işlem başlatılacak" dedi.

Görüntülerin gizli olarak çekildiğini iddia eden Hatay Valiliği, konuyla ilgili, "Ziyaret esnasında, şehidin akraba ve komşularının arasına karışarak içeriye giren, ismi ve bağlı olduğu haber ajansı valiliğimizce bilinen basın mensubu tarafından söz konusu görüntülerin, basın ahlakına aykırı şekilde gizli olarak çekildiği ve servis edildiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Hassa Kaymakamlığı’nın internet sitesine de Mehmet Turhal’ın şehit olduğu haberi ‘Şehidimizin acı haberi, baba evinde yürekleri dağladı’ başlığıyla ve fotoğraf galerisiyle konuldu. Söz konusu metinde “Kaymakamımız Sayın Mustafa PALA şahadet haberini vermekte zorlandı. Kelimeler adeta boğazında düğümlendi. Yutkunarak verdiği şahadet haberini duyan şehidimizin annesi adeta şok geçirdi. Ne mutlu evladımız şehit oldu. Peygamberimize komşu olacak. Sizler de şehit annesi babası oldunuz" ifadeleri kullanıldı.

Haberi, aileye Hassa Kaymakamı Mustafa Pala, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve İl Emniyet Müdür vekili Mustafa Ay verdi. Acı haberi Kaymakam Pala’nın ağzından duyan şehidin aynı ismi taşıyan 75 yaşındaki babası Mehmet Tuhal ve 65 yaşındaki annesi Feride Tuhal gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasına hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

6 yıllık polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Tuhal’in, 9 kardeşten 8’incisi olduğu öğrenildi. Daha önce İstanbul’da olay yeri inceleme polisi olarak görev yapan Tuhal’in, yaklaşık 2 ay önce Hakkari’ye tayin edildiği belirtildi. Şehidin yakınları, ufak kardeşi Fuat Tuhal’in Ankara’da Uzman Erbaş Okulu’nda okuduğunu ve perşembe günü mezun olup, Şanlıurfa’da göreve başlayacağı söyledi. Fuat Tuhal’ın mezuniyet törenine hazırlanırken, Mehmet Tuhal’ın şehit haberini alan ailesi, yıkıldı. Şehidin baba evine Türk bayraklarıyla donatılırken, Hassa Camii İmamı Şemsettin Gönüleğmez Kuran okudu.

Acı haberin henüz olaydan haberi olmayan aileye kameralar eşliğinde verilmesi ise tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.