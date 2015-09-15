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Hakkari'de bombalı saldırı; 2 şehit, 2 polis yaralı

Hakkari-Van karayolunda yola önceden döşenen polis aracının geçişi sırasında mayın patlatıldı

15 Eylül 2015 21:58

Hakkari-Van karayolunda polis aracının geçişi sırasında PKK'lılar yola önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada iki polis şehit oldu, iki polis de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, bugün saat 17.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. PKK'lılar yola önceden döşediği patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada büyük hasar gören araçta bulunan 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Saldırının duyulmasının ardından bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, saldırıyı yapan PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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