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Şehit haberini kameralar önünde veren kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

Davutoğlu: Oraya gideceksiniz ve yanınızda kameralar olacak, bunu kabul etmek mümkün değil

16 Eylül 2015 21:43

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakkari’de yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Tuhal’ın Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine şehit olduğu haberi kameralar önünde veren kamu görevlileri hakkında idari işlem başlatıldığını söyledi.

Hassa Kaymakamı Mustafa Pala, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve İl Emniyet Müdür vekili Mustafa Ay, Mehmet Tuhal'ın ailesine şehit haberini kameralar öncesinde vermiş, sonrasında Hassa Kaymakamlığı'nın internet sitesinde şehit haberinin veriliş anını kare kare gösteren bir de fotoğraf galerisi hazırlanmıştı. 

NTV canlı yayına katılarak gündemle ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, oldukça tepki çeken bu olayı gerçekleştiren kamu görevlilieri hakkında soruşturma başlatıldığını ve gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Şehit haberi verilmesi çok ağır bir sorumluluk alanı. Kaymakam ya da vali haber veren postacı değildir. Onlara yukarıdan konuşma hakkına sahip olan bir yetkili de değildir. Oraya gidip acıyı paylaşmak ve sonra emrini, talimatınız nedir diye sormalıdır. Oraya gideceksiniz ve yanınızda kameralar olacak... Bunu kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturmanın açılması talimatı verdim. Bu bakımdan gerekli her türlü soruşturma yapılacak. Kaymakam ya da vali acıları dindirmek için oradadır, canlı yayın kaydı almak için değil. Şehit haberinin verilmesi konusunda her türlü soruya açık olmamız lazım. Gerekli hukuki ev idari soruşturma yapılacak."

Davutoğlu'nun açıklamalarının tamamını okumak için tıklayınız.

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