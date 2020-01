Davutoğlu'ndan 'Binali Yıldırım aday olacaktı' iddiasına: Psikolojimi etkilemedi, mutabakatla seçildim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP 5. Olağan Kongresi'nde MKYK listesi üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la anlaşamadığı iddialarıyla ilgili olarak "Seçime gittik. İstediğimiz neticeyi alamadık belki ama Türkiye demokratik bir seçimi gerçekleştirdi. Vaktinde kongre yapılacağı algısının topluma yerleştirilmesi. Bu anlamda başarılı bir kongre süreci yaşanmıştır. Görüş ayrılıkları söz konusu olabilir" dedi.

Davutoğlu, MKYK listesinde mutabakat sağlanamayınca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Binali Yıldırım'ın genel başkan adaylığı için kongrede imza toplandığı iddialarına ilişkin olarak "Çıktım konuşmamı yaptım, bir hafta önce de zihnimde olan konuşmaydı. O dedikoduların benim psikolojimi etkilemediğini söylemek istiyorum. Eğer böyle bir ulvi görev, gerçekten son derece karizmatik bir liderden sonra sayın cumhurbaşkanımızdan sonra, bir mutabakatla seçilen genel başkan olma hüviyeti bana verilebilecek en büyük şeref" demekle yetindi.

Yıldırım'ın topladığı imzaların 900'ün üzerinde olduğu yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Davutoğlu, "Emin olun ben o günlerde böyle dedikodularla ilgilenmedim. Çünkü çok işim vardı. Söylentiler ortada dolaşırken, onlarla uğraşmak vazife ihmalidir benim için. Şehitlerimiz var, kan dökülüyor, Cizre, Kuzey Irak’ta operasyon var. İtibar da etmedim ve 1353 delege, 900 rakamı nereden çıktı hiç ilgilenmedim. 1353 delegenin o coşkusu verdikleri destek bana yeter. Onunla ilgilenmeyi zül addederdim. Filistin’den bu haberler gelirken benim için birinci mesele oydu" dedi.

Gül - Erdoğan ayrılığı iddiaları: İnsanın olduğu yerde sorun, hırs olmaz mı? Olur

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında görüş ayrılıkları yaşandığı iddialarına ilişkin olarak, AKP'nin kurucu değerlerine vurgu yaparak "Sayın cumhurbaşkanımız bu hareketin genel başkanı kurucu lideri olarak, Sayın Abdullah Gül ile her düzeyde ilişkisi olmuştur. Abdullah Bey başbakanken, sayın cumhurbaşkanımız genel başkandı. Daha sonra Abdullah Bey dışişleri bakanı o başbakan oldu. Sonra cumhurbaşkanı oldu. Ha insan olduğu yerde sorun olmaz mı olur, hırs olmaz mı olur. Ama bunları aşacak olan şey işte o bahsettiğimiz değerler" dedi.

'Davutoğlu'culuk, Gül'cülük

tasnifi doğru bir tasnif değil'

Davutoğlu, Abdullah Gül'ü kongreye davet etmesine ilişkin soruya, "İsimlerin şuna veya buna yakın olması ise, fraksiyonel bir yaklaşım. Şu isimler Abdullah Gül’e, şu isimler Davutoğlu’na vesaire bunlar doğru tasnifler değil" yanıtını verdi.

Davutoğlu'ndan Arınç'ın sözlerine:

Kimse zihnini sansürlemesin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç'ın AKP'ye yönelik "Biz'dik, 'ben' olduk" eleştirisine değerlendirerek, "Bunlar AK Parti kadroları içinde iç muhasebe açıklamaları olabilir. Ben toplantılarda söylüyorum, hiç kimse zihnine sansür koymasın. Ama iş bitip de yola çıktığımızda orada farklılıklar biter" dedi.

NTV canlı yayınına konuk olan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Tamamen Cumhurbaşkanı'nın ağırlığında MKYK listesi haberleri vardı. Binali Yıldırım’ın imza topladığı yorumları vardı. Kongrede ne oldu bize anlatır mısınız?

Kongreler partilerin ortak aklının, vicdanının harekete geçtiği zeminlerdir. Ak Parti’nin farkını ortaya koymak bakımından iki şeye dikkatinizi çekmek isterim. AK Parti’nin geçmişi ve geleceği… Türkiye’nin en genç partilerinden bir tanesi. Buna rağmen çok köklü teamülleri ortak davranış kodları oluşmuş bir parti. 5’nci kongresine gelene kadar çok büyük bir insan harmanını toplayan bir hareket. Baktığınız zaman AK Parti listelerine aynı anda birçok MKYK kabine çıkaracak kadar kamuoyunun tanıdığı isim var. Diğer partiler uzun süredir de iktidarda olmadıkları, daha önce de başarı hikayeleri olmadığı için daha sık değişen kadrolarla çalışıyorlar. Geriye doğru baktığımızda biz 80’li 90’lı yıllarda sistemin dışında görülen insanların AK Parti iktidarıyla devreye girdiğini ve devlet-millet arasında köprü oluşturduğunu görüyoruz. Çok geniş bir insan havuzumuz var.

İleriye dönüp baktığımızda, şu anda her parti kendi siyasi kaderini yaşar. Ama herhalde AK Parti’nin kaderiyle ülke kaderinin bu kadar örtüşmesi bağlamında, herhangi bir partinin olmadı. Bugün AK Parti dışında toplumun bütün katmanların içinde barındıran bir parti yok. AK Parti’de ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun ülke sorunu olabiliyor. Bu önemli bir farktır. CHP kongrelerinde yaşanan birçok türbülans bu kadar değerlendirmeye alınmazdı.

Bizim kongremizle ilgili yapılan yorumlar ülke gündeminin ana esası oluştu. Realist olarak herkes biliyor ki bu 1 Kasım’da da AK Parti tek başına iktidar olma şansı olan tek parti durumda. Beşinci olağan kongre önemliydi. Birkaç hedefim vardı. AK Parti’de birliği sağlamak. Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı döneminde oturmuş değerler var. Bunları sürdürmek, tazelemek, derinleştirmek. Diğer taraftan ülkeyi bir seçime götürmek. Ve 2023 vizyonu çerçevesinde de toplumu motive etmek.

Seçime gittik. İstediğimiz neticeyi alamadık belki ama Türkiye demokratik bir seçimi gerçekleştirdi. Vaktinde kongre yapılacağı algısının topluma yerleştirilmesi. Bu anlamda başarılı bir kongre süreci yaşanmıştır. Görüş ayrılıkları söz konusu olabilir.

Sonunda ortaya çıkan birlik ve beraberliğin tahkim edildiği 1353 oyun tümünü alarak genel başkan seçilmiş olmam AK Parti delegelerinin birikimin bana gösterdiği teveccüh. MKYK listesi de bunu yansıtan, tecrübeyle tazelenmeyi yansıtan bir liste halinde ortaya çıktı ve birlikte sunuldu. Genel başkan adaylığı MKYK tek bir bütün içinde sunuldu. AK Parti bundan güçlenerek çıktı.

Bakınız müzik yok. Şehitlerimiz dolayısıyla yaptırmadık. Bu anlamda coşku ifade eden çiçekler güller kongrenin ayrılmaz unsurları yok. Ama salondaki coşkuyu herkes gördü.

'AKP hangi değerlerden uzaklaştı?'

Fikret Bila: Ben de şöyle devam edeyim. Tekrar seçildiniz. Bir de şu boyut vardı kongrede. En çok vurgulanan “AK Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesi” gibi, kuruluş değerlerini de yeniden yapılanması gibi bir takım vurgular oldu. Bunu da daha çok 7 Haziran’da alınan sonuca bağladınız. Orada umduğunuz sonucu alamadınız. Demek ki bazı uyarılar geldi bize, algılıyoruz, değerlendiriyoruz bir rota 2001 ruhu gibi ifadeler kullanıldı. Bu süreçte AK Parti hangi değerlerinden uzaklaştı da, buna ihtiyaç duydunuz?

Ben fabrika ayarlarına dönme tabirini hiç kullanmadım. Ama şunu kullandım, kurucu değerler. Bir tarihi süreçlere baktığımızda iki şey öne çıkar. Kurucu liderler, kurucu değerler. Bir harekette çok kuvvetli liderler yoksa o hareket bir müddet sonra hamasi değerler taşır, başarı gelmez. Biz değerleri hayata geçirerek onları ikame ederiz. AK Parti’nin kurucu değerleri çok önemliydi. Cumhurbaşkanımızın metni üzerinden bazı konuşmalarımdan faydalanarak ifade ettim. Türk siyasi tarihi açısından geçmişteki zaafları da ortaya koyan hususlar. Ortak akıl diyor mesela. 80’li 90’lı yıllarda danışmayı ortak aklı kaybeden siyasi yapıların zamanla gücünü kaybettiği ortada.

Bu anlamda AK Parti çok köklü bir geleneğe sahip. Belde teşkilatından genel merkeze kadar. Bunu korumak ihtiyacı var. Ola ki değişik kademelerde bu anlamda bir zaaf varsa bunlar göz önüne alınır. Ortak vicdan niteliği taşıyan, kibirden, şatafattan, milletten uzak durmak… Millete tepeden bakılmaz.

Ama şöyle bir algı oluşmuşsa, “AK Parti kadroları güç dolayısıyla milletten uzaklaştılar” diye bir algı oluşmuşsa bu bizim görevimiz. Bazı araştırmalarda bu ortaya çıkıyor. O zaman benim görevim, arkadaşlarıma, kadrolara, arkadaşlar 2001’de yola çıktığımızda bizim gücümüz, makamlarımız yoktu, hiçbirimiz bakan, Belediye Başkanıdeğildik. Ama bir şeyimiz vardı, değerlerimiz. Onlardan hareket ettiğimizde makamlar anlam kazandı. Kibirden uzaklaşıp aşkla, karşılıksız şekilde, fedakârlıkla yol yürüdüğümüzde bu makamlara geldik.

Ama bunları terk edersek bu makamlarda duramayız. Benim görevim bunu hatırlatmak. Siyasi gücün meşrulaşması ve ahlakın rolü… Gerçekten de her insan için güç eğer sağlam ahlakla tahkim edilmemişse yanıltıcı yönlere sevk edilebilir. O bakımdan kurucu değerler hep bu değerlerdi. Biz baskıcı 28 Şubat rejiminin sancıları üzerinde AK Parti kadrosuyla yola çıktık. Geçmiş MKYK üyeleriyle yemekte de hep bunları anlattım. Kolay olmadı AK Parti’nin bu güce ulaşması.

Şimdi bir şey azalmış görünüyorsa, bir iç muhasebe yapma ihtiyacı var. Aslında yüzde 41 çok yüksek bir oran demokrasilerde. Sadece matematiksel bir şeye bakmıyorum ben. Milletin algısında ne olup bittiğiyle ilgili anketler yaptık. Birçok husus benim önüme geliyor. O kurucu değerler, cumhurbaşkanımızın ilan ettiği kurucu değerleri tahkim etmek, onun için kongrede siyasi erdem ve etik kurulu oluşturduk.

Abdullah Gül'ün kongreye katılmaması

Kurucu kadrolar tarafından da bazı tespitler yapıldı. Üç dönemi dolduranlar aday olamadı 7 Haziran’da. Bu kongrede bunu esnettiniz. Bunun içerisinde kurucular arasında yer alan Abdullah Gül’ü de davet ettiniz. Şu çıktı ortaya, Sayın Gül’e daha yakın isimler liste dışı kaldı. acaba böyle bir süreç mi yaşanıyor? Aday olmamaları veya yönetim kadroları yer almamaları gibi bazı kritikler okuduk…

Bu da çok doğru değil. Sayın Abdullah Gül bizim cumhurbaşkanımızdır, ilk başbakandır. Benim de başbakanlığının ilk döneminde akademik hayattan siyasi hayata geçmeme vesile olmuş ve birlikte de çok yoğun bir mesai harcadığım çok yakın bir dostumdur makam ilişkilerinin ötesinde. Dolayısıyla AK Parti’ye katkısı hiçbir zaman göz ardı edilemez. Kendisine de hem telefon ettim, ayrıca ziyaret edecektim. Tam o gün 16 şehidimiz olduğu için Van’a gitmek durumunda kaldım. Gelmiş olsalardı, kongremizde mutlaka her zaman hak ettiği şeyi, takdiri ifade ettik.

Burada bir fark gözetmek söz konusu olamaz. Bütün bu yola katkı sağlamış herkes en öncü kadrolardan mahalle teşkilatındaki herhangi birine kadar hepsi değerlidir bizim için. Kimse de değer taşımak bakımından ihmal edilemez.

İsimlerin şuna veya buna yakın olması ise, fraksiyonel bir yaklaşım. Şu isimler Abdullah Gül’e, şu isimler Davutoğlu’na vesaire bunlar doğru tasnifler değil. Hiçbir şey Türkiye’nin kaderinden daha önemli değildir. O bakımdan MKYK’ya giren arkadaşımızın hepsi hizmet etmiş arkadaşlar. MYK’ya giren arkadaşlar da, geçen gün bu binada önce bir MKYK toplantısı yaptık. Sonra MYK listesini açıkladım. Daha sonra herkesin kendisini tek tek tanıtması suretiyle, kendileriyle fikir alışverişinde bulundum.

Burada kimse herhangi bir tasfiye, ön yargılarla, şu şunlara karşı gibi, bu binada herkes herkese aynı ölçüde yakın uzaktır.

Sayın cumhurbaşkanımız bu hareketin genel başkanı kurucu lideri olarak, Sayın Abdullah Gül ile her düzeyde ilişkisi olmuştur. Abdullah Bey başbakanken, sayın cumhurbaşkanımız genel başkandı. Daha sonra Abdullah Bey dışişleri bakanı o başbakan oldu. Sonra cumhurbaşkanı oldu.

Ha insan olduğu yerde sorun olmaz mı olur, hırs olmaz mı olur. Ama bunları aşacak olan şey işte o bahsettiğimiz değerler.

Bülent Arınç'ın 'Bizdik, ben olduk' açıklaması

Seda Öğretir: Birinci çoğul şahıstan, tekil şahıslara kayma açıklamaları geldi. Bu da mı kurucu değerlerle değerlendirilmeli?

Şahsen beş kez bir ibadeti tekrar etmek, bir ritüeli tekrar etmek değil, yaptığımız eylemlerle ilgili muhasebe yapmaktır. Mesele gidip de ibadet değil, oturup yalnız kalmak… Her dinde bu var. Kendisiyle hesaplaşmayan birinin başkasıyla hesaplaşma gücü olmaz. Kendisini sorgulama dürüstlüğüne sahip olmadan başkası üzerinden doğrulama yapmak da doğru olmaz. Söylediğiniz hususlar, hepimizin bu değerleri düşünceleri bir muhasebe imkanı olarak görmesinden.

Şimdi biz bu muhasebeyi yapıyoruz. Nerede varsa bir kibir, bazı hususlarda arkadaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. Bir yerde şahsi çıkarlar için kullanıldığını gördüğümüzde ona karşı tedbir almak da bizim sorumluluğumuz…

Herhalde Bülent Arınç’ın açıklamasını kast ediyorsunuz… Bunlar AK Parti kadroları içinde iç muhasebe açıklamaları olabilir. Ben toplantılarda söylüyorum, hiç kimse zihnine sansür koymasın. Ama iş bitip de yola çıktığımızda orada farklılıklar biter.

'Binali Yıldırım aday olacaktı' iddiası

Mustafa Karaalioğlu: Başta Oğuz Bey’in çerçevelediği çapta böyle bir tansiyon olmamıştı. Siz de çok o süreçte ne yapacağınız merak edildi. Şimdi bakınca o süreci kongreyle ilişkin duyduğumuz dedikodular, böyle yönettiğiniz için iyi hissediyor musunuz? Hangi gerekçeyle böyle davrandınız?

Attığım her adımdan, üzerime aldığım görevi yerine getirirken gerçekleştirdiğim her eylemden sonra bir muhasebe yaparım. Şu anda bugün AK Parti kadroları eğer 1353 delege tek bir genel başkanda mutabık kalmışsa ben bundan iftihar ediyorum. Şöyle mi oldu böyle mi oldu, onu ben tartışmam. Ne yapıldı, ondan önce ne oldu… Benim görevim o delegelerle gönül bağı kurmak. Farklı iki, üç aday da çıkabilirdi. Çıkmış olsaydı da ben kazanmış olsaydım, hangi delegenin kime oy verdiğini sormazdım. Ben o delegelere güvenmezsem ben o yola çıkmam.

Bakın birçok şey işte… Çıktım konuşmamı yaptım, bir hafta önce de zihnimde olan konuşmaydı. O dedikoduların benim psikolojimi etkilemediğini söylemek istiyorum. Eğer böyle bir ulvi görev, gerçekten son derece karizmatik bir liderden sonra sayın cumhurbaşkanımızdan sonra, bir mutabakatla seçilen genel başkan olma hüviyeti bana verilebilecek en büyük şeref.

Bu anlamda baktığımda başarılı olduğumuz kanaatindeyim ve hata da yapmadığımı düşünüyorum. O delegelerden biri kalkıp benden hesap sorsaydı, her zaman söylemek kolaydır. Her arkadaşım bana yanlış gördüğünde seni güzel sözle şununla düzeltirim diyebilmeli. Ama 1353 delege böyle bir şey yapmadan mutabakat vermişse, onlardan bana gönlüme verilen en güzel hediye olarak görürüm.

MKYK ile ilgili hemen bir gün sonra, herkes evlerine gitti, ben nereye gittim? İstanbul’a gittim, NATO’nun genelkurmay başkanlarına konuşma yaptım ve gece geç vakte kadar genelkurmay başkanımızla birlikte… Sonra geri döndüm, yarın MYK’yı ilan edeceğim dedim. Orada da görevim ne benim? O delegelerin ortak vicdanını bir eylem planına dönüştürecek karargah oluşturmak. O şunu demiş bu bunu demiş o an itibaren bitmiştir.

Türkiye’yi idare eden birisi olarak tansiyon düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sürekli havalarda bulutlar dolaşıyor. Bir de şu var tabi. Aynı gün çok üzücü. Coşku içinde MKYK yapmak istiyoruz ama o aralarda da bir kulağım Cizre’de, diğer kulağım mülteci olaylarında, yabancı heyetlerle görüşerek… Bugün kongre var, hayat dursun denmiyor. Fitne fesat terör de durmuyor. O zaman sizin benim yüreğim kongredeyken, aklım Cizre’de, aklım bir polis konvoyuna yapılan saldırıda. Bir başka aklım mültecilerde. Bu hayatın dokusu.

Seçim kadrosunu değiştirmesi

7 Haziran'a eleştiri miydi?

Mustafa Karaalioğlu: MYK tercihlerinizi anlatır mısınız? Bütün seçim kadrosunu değiştirdiniz. 7 Haziran’a eleştiri mi taşıyor?

Hayır o nedenle değil. Biz iç değerlendirme yaparız. Ama yeni bir kongre, tazelenme ihtiyacı vurgulandı. Her MKYK’dan sonra da, doğaldır. Ve yeni bir MYK oluştu. Burada da yine eski bakanlarımız, Ömer Çelik’ten Bekir Bozdağ’a. Daha önce MYK’da olmayan arkadaşlarımız girdi. Ve ilk defa da üç kadın hanım kardeşimiz arkadaşımız bu anlamda yol arkadaşımız ilk kez üçü birden devreye girdi. Dağılıma baktım, Türkiye’nin her tarafından temsil. Bir taraftan kıdem var, bir taraftan Mehmet Ali Şahin gibi ben tanıdıkça da gurur duyduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Bütün o değerlerle yürümüş birisi, bir taraftan da Fatma Betül Sayan var siyasete yeni giren.

Tek tek saymak istemiyorum ama kıdemle tecrübeyi, heyecanla bürokratik tecrübeyle gençliği birleştiren güzel bir MYK oluştuğunu düşünüyorum. MKYK’dan böyle bir MYK çıkmış olması, AK Parti insan havuzunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tablo.

'Terör operasyonları

saldırılar nedeniyle başlatıldı'

Fikter Bila: Çok kötü günlerden geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Ve 7 Haziran’dan sonra öyle bir sürece girdik ki özenle korumaya çalışılan çözüm süreci birden bire ortadan kalktı. Bu çözüm sürecinin bir noktaya varması beklendiği, geliştiği bir sırada böyle bir patlamayla karşılaştık. Ne oldu da çözüm süreci birden bire bozuldu. Çözüm süreci denen süreci PKK, silahlanma bombaların kentlere taşınması kendileri açısından anayasa kabul ettikleri KCK sözleşmesinde ön görülen bazı devletimsi kurulların oluşturulması, mahkemeler askere alma dairesi gibi, asfaltların altına bombaları yerleştirdiklerini görüyoruz. Bunu nasıl yaptılar? Güvenlik güçleri bunları fark etmediler mi? Yoksa müsamaha gösterdiler gibi tartışmalar sürüyor. Neden bozuldu ve nasıl bu süreçte bunlar görülmedi?

Her şeyden önce çözüm sürecinin temel dokusunu doğru anlamak lazım. Türkiye’de değişik toplum kesimleri, bazen Kürtler bazen solcular geçmişte 12 Eylül’de 28 Şubat’ta zirveye çıktığı şekilde baskılar altında kaldılar. Hak ihlalleri oldu. Devletin halk nezdindeki meşruiyeti tartışmaya açıldı. AK Parti çözüm süreci öncesinde, açılımlarla vesaire yapmak istediği en önemli şey şuydu, herkesin mezhepsel kültürel yapının özelliklerini taşımak konusunda hiçbir ayrımcılık görmediği herkesin huzur içinde kendisini ifade edebildiği, hiçbir dilin baskı altına alınmadığı, bir yapı oluşturmak.

Buradan mağdur olmuş halk kesimlerini, daha özelde de Kürt vatandaşlarımızın mağduriyetleri üzerinden istismar ederek teröre devşirecek insan unsuru kazanmaya çalışıyordu. 12 Eylül uygulamalarını hepimiz biliyoruz. Demokrasi geliştikçe özgürlük genişledikçe terörün alanı daralır. Sürecin mantığı bu. İyi niyetli olan herkes için bu geçerlidir.

Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Ben siyasi yapıda en önemli şeyin, aidiyet bilinci olduğu kanaatindeyim. 12 Eylül ve 28 Şubat süreçleri bu hissiyatı zayıflatmış hatta kısmen yok etmişti. Biz bunu tekrar kurduk. Bundan sonra kime oy verir, herkesin şahsi kararıdır. Ama bunlar olurken terörü tırmandıracak eylemler yapılıyorsa, ki yapıldı geçen sene Diyarbakır’da nasıl katliam gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bunlar yaşanırken Türkiye’de, Irak ve Suriye’deki otoritenin ortadan kalkmasıyla oradan silahları sokup, depolanıyorsa o andan itibaren barış demek, çözüm süreci demek terörü destekleyen çevreler açısından anlamını kaybeder.

Neden çözüm süreci önemliydi? Tam da Ortadoğu’da türbülans yaşanırken, toplumlar parçalara ayrılırken, bizde tam onun ortasında birleştirici bir hamle olarak bu süreci başlattık. İyi niyet ve kararlılıkla. Sayın cumhurbaşkanımız başbakanken, baldıran şerbeti içerim diyerek kararlılık gösterdik. Bu süreç devam ederken, beklentimiz terör unsurlarının ülkemizden çıkması ve silah bırakılmasıydı.

Ama önce Gezi olaylarıyla atmosferin değişmesi, AK Parti iktidarı devam etmeyebilir diye bir düşüncenin bu kesimlerde hakim olması, sonra 17-25 Aralık, sonra seçimler, Türkiye’de gündemin bazı terör eylemlerine zemin oluşturacak faaliyetlere imkan sağlayacak sandılar.

Ceylanpınar Adıyaman saldırısıyla terörü başlattılar. Sadece saldırılar mı sözler… Cumhurbaşkanımıza, bana saldırıyorlar. Bu terör operasyonları, saldırılar nedeniyle başlatıldı. Çözüm sürecinin nerede bittiği meselesi, olaylar seyretmiş olsaydı biz gereğini yaptık bunu da kimseyle müzakere etmeyiz. Kürt, Alevi, Türk vatandaşlarımızın haklarını korumayı kimseyle müzakere etmeyiz.

Ama terör örgütü silahları terk edeceğiz, Türkiye’yi terk edeceğiz diye söz verdiler. Sabırla bekledik. Aksini yapmaya çalıştılar. Cizre’de Nusaybin’de Silopi’de çatışma içine girdiler.

Haklı olarak soruyorsunuz bunlar fark edilmedi mi? Bir ülkede demokrasiyi yaşatmakla terörle mücadeleyi yapmak o kadar zor bir şey ki… Bir Avrupa ülkesinde terörle mücadeleyi kolayca yürütebilirsiniz. Yanınızda Suriye yok, Irak yok. Noktasal mücadele ederken demokrasinizi korursunuz.

Yani bir örnek vereyim. İç güvenlik yasası. Kobani bahane edilerek tabi, valileri içişleri bakanlarını topladık, hepsini dinledim. Demokratikleşme adımlarının nasıl istismar edildiğini biliyorsunuz. Bir araba silah dolu, uyuşturucu dolu olarak geçse, savcıdan izin almadan o aracı arayamazdınız. Şimdi savcıdan izin alıp gelene kadar da o araba depoya ulaşabiliyor. Bu yanlış bir şey miydi? Değil. Çağdaş demokrasilerde bu doğru bir ilke.

O anda o şeyi uyguladığınızda, prensibi, belli sızıntılar kaçaklar olabiliyor. Peki çağdaş ülkelerde uygulama nedir? Doğrudan arabayı arayabilirsiniz. ABD polis durdurduğu anda elinizi sadece direksiyonda tutabilirsiniz. Burada suç istismar eden terör örgütünde.

Eskiden 90’lı yıllarda yol aramaları vardı. Hatta 90’lı yıllarda bir ilçede şu kadar un olur, onun fazlası olmaz gibi kurallar getirilmişti. Konvoylar belli saatlerde gidilirdi. Bunlar zaten oradaki sık boğaz eden şeylerdi. Biz bunları kaldırıp hayat alanını açtık. Yol aramaları azaltıldı, herkes serbestçe seyahat etsin. İşte bu güzel. Ama birileri aynı anda bu tabloyu istismar ederek silah stoklanması… Veya bahsedildiği gibi haraç almak için adam kaçırılıyor.

Ama şimdi bu teröre taviz verildi anlamına gelmiyor. Bizim beklentimiz ne? Doğu’da Güneydoğu’da yaşayan vatandaşımızın gür bir sesle, dönüp bunları destekleyenlere, faili meçhulleri siz yapıyorsunuz, yol kesmeleri siz yapıyorsunuz, yayla ve mezraları siz barış içinde kullanılabilecek halden çıkarıyorsunuz deyip, Türkiye’deki demokrasiyi desteklemeleri…

Efendim özerklik ilanı benzeri gibi, sanki Türkiye’de meclis yok, yönetimin tartışılacağı yegane yer TBMM’dir. Ama TBMM’nin yapmadığı bir yasayı varmış gibi biri yapmaya kalkarsa biz ona bu ülkede hukuk var deriz. Şimdi bu sebeple teröre karşı operasyonlar, sadece bir operasyon silahlı güce operasyonunun yanında, hem huzuru sağlayacağız hem demokrasiyi koruyacağız. Eğer biz bu operasyonları yapmamış olsaydık, terör örgütü istediği adamı istediği yere götürür haldeydi.

Ben güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. ve çok büyük bir darbe vurduk terör örgütüne. Bunu şehit cenazelerimiz hep bizi üzüyor. Ama bunlar terör örgütüyle mücadeledeki başarıya gölge düşürmemelidir. Bütün hedefler kuzey Irak’ta yerle bir edildi. Üçte iki oranında bir tahribat neticesine ulaştıklarını kendileri de kabul ediyorlar.

Bir çarpışma yok, çatışma yok. Ne var? Korkakça ve haince yola mayın döşüyor. Patlayıcı koyuyor. Ki bu örgütün psikolojisini de yansıtan bir şey. Silahlı kuvvetler alan hakimiyeti sağlayana kadar her yerde operasyon devam edecek.

İmralı'yla ilişki kurulacak mı?

Seda Öğretir: Öcalan ile ilgili bir ilişki kurulmuyor. Neden kurulmuyor?

Bakınız istihbarat birimlerimizle bazı siyasilerle arasındaki bir süreçtir. Neden yapılır bu? Bir an önce silahları bırakılsın diye. Yoksa İmralı’ya gidip de akrabalık ilişkisi bakımdan ziyaret, hak yok. O sebeple gidiyor değiller. 2013 nevruzunda silahlar bırakılsın diye açıklama yapılmış İmralı’dan. Bunun gerektirdiği bazı kanuni düzenlemeler yapılmış. Tekrar tekrar

İmralı’nın etkisinin olmadığını mı artık söylüyorsunuz?

O ayrı bir tartışma konusu. Ama netice önemli. O mekanizmayı da Oslo görüşmelerinde de amaç buydu. Bahçeli suçlamayla gündeme getiriyor ama, yine tahrik istismar var. Türkiye’de gelin hükümet kuralım, hayır kurmayız. Anayasal hükümetin içinde yer almayız, ne yaparsınız? Sadece eleştirir hakaret edersiniz.

Doğru yapılan işle netice elde edilememişse, merasimi devam ettirelim, İmralı’da görüşme yapılsın, tekrar gelsin… Önce netice alınacak netice. Kamu düzenini ihlal etmeyin dedim onlara. Sayın Demirtaş’a o zaman dedim, adam kaçırmalar, bir takım demokrasinin istismarı adımlarını terk edeceksiniz. Aylarca bu müzakere edildi. Demirtaş ile istihbarat birimleri görüşmeleri yaptılar. Ama bir taraftan bizi oyalayarak süreç işletmek, ayaklanma çağrıları yapmak… Bir değil iki değil. Kobani’de yapan Demirtaş’tı, 7 Haziran’dan sonra da Figen Yüksekdağ’dı.

Türkiye’de meşru silahlı güçler dışında, var olan bütün siyasi gruplar tasfiye edilene kadar bu operasyonlar kararlılıkla sürecek.

Çözüm süreci de halkımızla yürüttüğümüz bir süreçtir, o yürür. Bu anlamda İmralı’yla yürütülen süreç anlamda demiyorum, ama felsefesi anlamında Kürt vatandaşımızın kaygıya düşmesine gerek yok. Zaten inşallah hepimiz alanlara ineceğiz, bunları konuşacağız vatandaşlarımızla.

'HDP'ye oy verenlerin

tahkir edilmesini doğru bulmam'

Karaalioğlu: Etnik olarak bir gerilim yer yer doğuyor. Sizin partinizin içinden bazı demeçler, dün bir belediye başkanı, HDP’ye oy verenlere ağır demeçler var. Ne dersiniz bunlara? İşin bu kısmı HDP’ye oy vermiş olması veya siyasal tercihinin AK Parti dışında tecelli etmiş olması kürt vatandaşların, ötekileştirme konusu olmaya başladığında… Ne dersiniz?

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarımızın verdikleri oy kutsaldır. Kimse bu sebeple bir diğerini tahkir edemez. Oyu geçersiz değersiz kılamaz. Bana verilen oyla HDP’ye CHP’ye MHP’ye verilen oy aynıdır. Bu anlamda HDP’ye oy veren vatandaşlarımızı tahkir eden ifadeyi doğru bulmam. Değişik partilerden AK Parti’ye yönelik ağır hakaretler söz konusu. Cumhurbaşkanımıza ayrıca yapıyorlar, AK Parti’ye bana ayrıca yapıyorlar…

Bizim HDP’ye oy veren vatandaşlarımızın rencide edilmesini mazur görmemiz mümkün değildir. Siyasi partiler düşmanımız değil, rakiplerimiz. Yine siyaset intikam hissiyle yapılmaz. Bugün AK Parti’den rövanş alacağız diyenleri gördük, ne kadar yanlış olduğu ortada. Bizim hasmımız terör örgütüdür. HDP’nin hasım mı rakip mi olacağı, HDP’nin vereceği tepkiye bağlıdır. Terör örgütünü meşru kılar, onun arkasında duruşa bizim değil milletin hasmı anlamına gelir. HDP’ye oy veren seçmenler ise bizim için kutsaldır.

Bu sosyal medya, bir taraftan güzel. Ama bir taraftan da insanın aklında tutacağı bir şeyi kaleme dökmesine yol açıyor, ama olmuyor bu. Burada aramızda konuştuğumuz konu, sosyal medyada bir anda bütün dünyaya yayılıyor. Bir anlık söylenen, öfkeyle söylenen bir söz genel bir kanaat halini alabiliyor. Biz böyle bir şeyi, rencide edici tutumu mazur da görmedik, mazur görenleri de mazur görmeyiz.

El yapımı patlayıcı diyorlar. Eskiden uzaktan kumandayla patlatılıyordu. Şimdi kablo çekiliyormuş. Teknik bir konu ama, kamuoyu merakla bekler. El yapımı patlayıcıların kabloyla patlatılması konusunda…

Bu işlerin uzmanı olduk artık. Biz de soruyoruz nasıl oluyor bu iş anlatın… Van’a gittiğimizde şehitlerimizi uğurladıktan sonra, kuvvet komutanlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimizle toplantı yaptım. Dağlıca’nın arka planını hepsinden dinledim. Söylediğiniz çok çarpıcı bir şey. Bu el yapımı patlayıcının maddesi gübre. Türkiye’de çiftçiler nihayet bu güzel mesleği icra ederlerken, gübre en temel ihtiyaç.

O gübrenin bir kısmı çiftçiye gidiyor. Ama bir kısmı da teröristler tarafından bir şekilde ele geçiriliyor veya satın alınıyor. Siz de satın alma işlemini kontrol edemezsiniz. Bunlar belli yerlerde çok kolay tekniklerle, bombaya dönüştürülebiliyor. O hani 100 kilo şu vesaire onlar bu şekilde oluşuyor. Tedbirleri de konuştuk. Malzemenin nasıl denetlenebileceğiyle ilgili tedbirler de alıyoruz. Ama bunun çok kolay bir süreç olmadığını da vatandaşımızın görmesi lazım. Çiftçilere sınırlama gelmeyecek ama teröristler de kullanmayacak.

FİKRET BİLA: Az önce bir konu oldu. Bir şehit ailesine şehit haberi verilirken, canlı yayın da yapılmış. Kameraların hazır olması beklenmiş. Bu yöntemle ilgili de toplumsal tepki oldu. bununla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Şehit haberi verilmesi olabilecek en ağır sorumluluklardan birisi. Dünyada üç tur atsın desinler ama şehit cenazesinde yaralı annenin elinin öpülmesi zor bir görev diye. Bütün kamu görevlilerin bu zor görevi, en mahrem ketum şekilde vermeleri sonra da talimatlarını almaları lazım. Kaymakam ve vali haber vere bir postacı değildir. Oraya gidip acıyı paylaşmak sonra da emriniz nedir diye sormakla yükümlüdür. Bunu kabul etmek mümkün değil. soruşturmanın derhal açılması talimatını verdim. Burada gösterilen tutumun izahı mümkün değil. bu bakımdan gerekli her türlü idari işlem yapılacak. Bunu mazur görmemiz söz konusu değil. kaymakamlar ve valiler orada şehit ailelerimizin yüreklerini dindirmek için oradalar, canlı yayın yada kayda almak için değil.

Vali, kaymakam, bakan kim olursa olsun ben de dahil. Herhangi bir şehit haberinin bu şekilde verilmesi konusunda her türlü soruya açık olmam lazım. Ama bu haber üzerinden sürekli bunun oradaki aileleri, tekrar tekrar bu acıları yaşatacak şekilde sürekli dolaşması da doğru değil. gerekli hukuki idari her türlü işlem yapılacak. Allah’tan rahmet diliyorum.

'Aday listesini oluşturmaya çalışıyoruz'

Seda Öğretir: 13 yıllık bir iktidar söz konusu. Seçim için yeni ne söyleyeceksiniz?

Aday listelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar çalışıyoruz. Bütün şeyleri tekrar gözden geçiriyoruz. Bu eldeki listelerin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Yüzde 41 oyu artırmak için listelerde değişiklik gerekiyorsa, bu konuda en doğru kararı almak lazım. Bu listelerin oluşumu esnasında bize gelen raporlar var. hepsini tek tek tanıyor değiliz. 258 vekilimizin hepsi kıymetli. Ama biz bunun üzerine mümkün olan en fazla vekili eklemek istediğimiz için, dolayısıyla kapsamlı bir değerlendirme bu anlamda yapıyoruz. Her il bazında anketler yaptık. İlde kabul edilişleri konusunda elimizde veriler var.

Karaalioğlu: 7 Haziran ile bugünler arasında, bir mesaj vardı aldığınızı söylediniz. Daha seçmen karşısında mesajı almış bir başbakan olarak gittiğinizi düşünüyor musunuz?

Bütün bu mesajlar alınır ama hayata geçirilmesi zamana ihtiyaç duyulur. Bütün tabloyu düzelttik, her şey farklı dersek, koalisyon çalışmaları yaptık, geçici hükümet kurduk. Zor bir süreç oldu. bütünüyle bunların aşılabildiğini iddia etmek doğru değil. mesela kongrede kurduğumuz kurullar, genel başkan yardımcılıkları vesaire başta olmak üzere, hükümet kurma çalışmalarını halkımızın anladığını düşünüyorum. 21’nde aday tanıtımı, seçim beyannamemizin

Seda Öğretir: Büyükşehirlerde mi değişiklikler var? En büyük değişikliği nereden bekleyelim?

Bunu söylediğim anda bütün aday adaylarını meraka sevk ederiz. Dediğim gibi dengeli… Değişiklikler olacak.

'Boynukalın'ın sözleri dost ortamında, ayaküstü söylenmiş sözler'

Fikret Bila: Partinizin milletvekili Abdurrahim Boynukalın bizim bazı meslektaşlarımız için dövmek lazım, gibi beyanlarda bulunmuş. Epey bir tepki topladı. Bende meslektaşlarım adına soru yöneltmek istiyorum. Parti hukuku açısından soruşturma yapılacak mı?

Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar. Kendisiyle de konuştum. Bu anlamda bu ifadeler, benzeri ifadeler, hepimizin özen göstermesi gereken hususlar var. Ama bunu genelleştirmek, arkasında çok bilinçli, çünkü ayaküstü söylenen ifadelerden genel zihniyet çıkarmak doğru değil.

Bir daha tekerrür etmemesi anlamında kendi içimizde konuşuruz. Ama tasvip edilmesi mümkün değil. Zaten hatırlarsanız, hem sabah hem Hürriyet’e saldırılardan sonra tweet açıklamasıyla konuyla ilgili tutumumuzu açıkça ifade ettim.

Herkes fikirlerini ifade eder. Ama basın olarak da dikkat etmemiz gereken husus, toplumda hassas konularda, bir internet sitesine sayın cumhurbaşkanımızın ifadesinin yanlış yansıtılması doğrultusunda, o yayın organı açıklama gündeme getirdi. Basında objektif ve dürüst yayıncılıkla herhangi bir tahrike izin vermemek. Herkesin buna da özen göstermesi lazım.

Kim ne görüş beyan ederse etsin hakaret etmemek, saptırmamak şartıyla her görüş beyan edilebilir.

Emeklilere zam, üniversite mezunu olanlara maaş gibi.. Doğrular mısınız? Ve ne kadar?

Habere ulaşmak istiyorsunuz ama seçim beyannamemizi açıkladığımızda haber değeri olması için benim sükut etmem gerekiyor. cuma günü akşam listeyi teslim ettikten sonra cumartesi günü çalışma yapacağız. Sonra da 21’inde aday tanıtımı veya başka gün seçim beyannamemizi paylaşacağız.

'Seçim çalışmalarında kritik sayılacak yerlere gitmeyi planlıyorum'

Miting sayılarını düşürüyor musunuz?

81 ile gittim. Şu anda bir kere fiziki olarak bir aya sıkışmış programda 81 ile gitmek için üç öğün miting yapmak lazım. Biz zaten halkımıza ulaştık. Daha farklı bir seçim yöntemi kampanyası düşünüyoruz. Yine önemli bazı şehirlere gitmek, diğerleri önemsiz değil de, ya nüfus ya da seçimdeki netice itibariyle kritik sayılacak yerlere gitmeyi planlıyorum. Ama daha sık televizyon yayını ve bu anlamda, soruya muhatap olup onların cevaplandırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

'Ali Babacan'ın aday olmasını isterdim'

Bir konu var. Sayın Beşir Atalay oluyor, Mehmet Şimşek oluyor. Sayın Babacan’ın aday olmasını ister miydiniz?

İsterdim açık ifade edeyim. Son 13 yıllık iktidar döneminde ülkeye büyük katkı yaptı. Ben her zaman söyledim, her arkadaşım bu sürecin içinde yer alacak diye. Sayın babacan daha çok hizmetler edebilecek niteliklerde. Aday olmadı. Listeler bitmediği için hemen bir şey söylemem doğru olmaz. Ama o bazı başka çalışmalar da var. ama her alanda Türkiye, büyük katkılar yapacak büyük devlet adamıdır.

Dövizdeki artıştan endişeleniyoruz. Zam haberlerini de yansıtmaya başladık. Düşünceniz var mı?

Geçtiğimiz günlerde merkez bankası başkanımızı davet ettim. Dünyada dalgalanma o kadar yüksek ki, en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Brezilya parası, Çin, Rusya. Hepsinde çok ciddi bir dalgalanma var. onun için biz bunu takip edip, dalgalanmanın etkilerini azaltmakla yükümlüyüz ama diğer taraftan kurda bu dengenin tekrar sağlanabilmesi için, kısa dönemli krizi yönetmekle atılacak adımlarda yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

'Mülteci sorunu artık Suriye, Türkiye sorunu değildir, hatta sadece Avrupa sorunu değildir'

Geçen iki üç hafta önce Macaristan başbakanının Almanya’da bir makalesi çıktı. Kendisi yakın dostumuzdur. Ondan üç gün sonraydı. Ben makale yazdım, mülteci sorununa dikkat çektim. Merkel ile görüşmemiz oldu.

Mülteci sorunu artık Suriye sorunu değildir, Türkiye sorunu değildir, hatta sadece Avrupa sorunu değildir. Geçmişte, Türkiye bu konuyu çözsün diye ahkam kesenlerin doğrudan sorunla karşı karşıya kaldılar. Sayın Merkel ve sayın Tusk, Avrupa’nın bu sorunu gördüğünü söyledi. Daha çok mülteci kabulünün yanında Suriye krizinin çözülmesi anlamında.

Aylan bebeğin cansız bebeğinden şimdi Edirne sınırındaki mültecilere kadar, buraya gelmeden önce arkadaşlarla bir araya geldik. Özellikle Edirne’ye doğru yürüyen mültecilerle ilgili olarak alınacak tedbirler konusunu bir kez daha gözden geçirdik. Hiçbir mültecinin, insanın herhangi bir insan onuruna yakışmayan tutumla karşılaşmaması için onların ihtiyaçları karşılanıyor. Dünyanın buna gereken özeni göstermesi lazım.

'İsrail'e e n sert şekilde buna mukavelede bulunacağız'

İsrail’in son zamanlarda, Ortadoğu’daki dikkat dağınıklığından istifade adımları değişiyor. Mescidi aksa olayları var. Türkiye kınıyor ama nereye gidiyor? Kaygılı mısınız? Nasıl bir adım atılmalı?

Çok kaygılıyım. Çünkü bu bir devletin işleyebileceği en büyük terör suçlarından biri açık söyleyeyim. Sadece şiddet anlamında terör değil, zihniyet anlamında karşı tarafı yok etme anlayışı var. Ben Mescidi Aksa’ya ilk defa 83 yılında gittim. Orada İsraillilerin tutumlarını gördüğüm 83’ten bu yana hedeflerinin Mescidi Aksa’yı yıkmak, önce statüsünü değiştirmek, sonra Müslümanların elinden kısmen almak, ya zaman olarak ellerinden almak yada belli bir bölümünü almak ve Yahudilere bunu açmak da dahil olmak üzere, planları o zaman dahi benim dikkatimi çekmişti.

Müslüman olarak bizi ilgilendirir, bizim ilk kıblemizdir. İnsan olarak ilgilendirir, Kudüs bütün insanlığın özüdür. Kudüs’te bir insanlık katliamı, insanlık kültürünün katliamı yaşanıyor. Türk olarak bizi ilgilendirir. Çünkü Kudüs’ün son huzurlu asırları bizim asırlarımızdır. Hala Kudüs’te Osmanlıdan kalan örfle idare edilir dini mekanlar. İsrail bu konuda hiçbir kültürel hukuka sığmayacak şekilde şimdi belli saatlerde Müslümanların girmesini yasaklıyor.

En sert şekilde buna mukavele de bulunacağız. Bu konuda da dünya gündeminde bunu tutmaya devam edeceğiz. Yapılmak istenen şu. Mescidi Aksa’nın bir kısmında, öğleden önce, Müslümanlar girmeyecek. Yada şu kısmını ayıralım Müslümanlar buraya girmesin. Bunların hepsi bütün Müslümanlara saldırıdır.

'Bizim İsrail ile normalleşmemiz çok zor'

İsrail ile normalleşme görüşmeleri yapıldığını onaylar mısınız?

Evet, bazı görüşmeler oldu. ama böyle bir zihniyetle bu görüşme nereye ulaşacak ki? Mavi Marmara’dan kalan tazminat görüşmeleri vardı. Tamam onlar belli noktaya geldi ama. Bizim İsrail ile normalleşmemiz Filistinin bütün topraklarının özgürlüğüne kavuşması ve kendi ülkelerinde onurlu şekilde yaşamalarını sağlayacak bir duruma kadar çok zor.

'Binali Yıldırım'ın topladığı imzalarla ilgili dedikodularla ilgilenmedim, itibar da etmedim'

900’ün üzerinde imza toplandığı iddia edildi Binali yıldırım için. Bir şey söylemek ister misiniz?

Emin olun ben o günlerde böyle dedikodularla ilgilenmedim. Çünkü çok işim vardı. Söylentiler ortada dolaşırken, onlarla uğraşmak vazife ihmalidir benim için. Şehitlerimiz var, kan dökülüyor, Cizre, Kuzey Irak’ta operasyon var. İtibar da etmedim. ve 1353 delege, 900 rakamı nereden çıktı hiç ilgilenmedim. 1353 delegenin o coşkusu verdikleri destek bana yeter. Onunla ilgilenmeyi zül addederdim. Filistin’den bu haberler gelirken benim için birinci mesele oydu.