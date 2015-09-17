Şehit haberini kameralar önünde veren Hassa Belediye Başkanı: Tamamen safça davrandık

Hakkari’de yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Tuhal’ın Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine şehit olduğu haberi kameralar önünde veren kamu görevlileri arasında bulunan Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, "Muhtar, şehit babasına haber vermek için eve geçtiğinde curcunadan faydalanan basın mensupları Kaymakam ile benim arkamdan içeriye doluştular. Biz tamamen safça davrandık" dedi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, katıldığı bir radyo programında ortaya çıkan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Demirel, şunları söyledi:

"Kaymakam Bey, mahalle muhtarından aileye haber vermesini istedi. Muhtar, şehit babasına haber vermek için eve geçtiğinde curcunadan faydalanan basın mensupları Kaymakam ile benim arkamdan içeriye doluştular. Biz tamamen safça davrandık."

Görüntüleri izleyip izlemediğinin sorulması üzerine "izlediğini" söyleyen Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

"Böyle bir şeyi insan olarak bizim de tasvip etmemiz mümkün değil. Yaşananlar önceden düşünülmüş şeyler değildi. Böyle bir şey çıkacağını düşünemedik."