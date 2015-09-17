Bahçeli: Hassa Kaymakamı şov yaparcasına, film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Tuhal'ın ailesine kameralar önünde acı haberi veren Hassa Kaymakamı Mustafa Pala hakkında, "Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor! Bu densiz Kaymakamın, bu iflas etmiş şahsiyetin şehitliği magazinleştirmesi utanılması ve mutlaka cezalandırılması gereken bir alçalmadır" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Bari şehitlerimizin aziz hatıralarıyla oynanmasın, geride bıraktıkları muhterem emanetleri siyasal ve istismarcı emellere alet edilmesin" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ne çok ölüyoruz değil mi? Ne çok ağlıyoruz? Ne çok üzülüyoruz? Türkiye sanki tabutların etrafında toplandı, ocaklardan sanki acı tütüyor?

1.İnönü Savaşı’nda verdiğimiz kayıplardan fazlasını iki aylık sürede teröre kurban verdik. Dile kolay, tam 132 şehidin ateşi yüreklere düştü

'Her gün cinayet, her gün feryat'

Mezar kazmaktan kollar yoruldu! Vatan kurşun ve bombalarla dolduruldu. Her gün cinayet, her gün feryat; hakikaten dayanılır gibi değil…

Bir anayı düşünün; beşiğini salladığı bebeğinin gün geliyor ağıtını yakıyor. Gencecik fidanlar toprağa devriliyor. Kabul edilir gibi değil…

Şehitlerimizin hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum.

'Hassa Kaymakamı film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!'

Hakkari’de, hainlerin yola döşedikleri bombayı uzaktan kumandayla patlatmaları sonucunda polis memurumuz Mehmet Tuhal şehit oldu.

Mehmedimiz Hatay Hassa’lıydı ve henüz 29 yaşındaydı. Bu kapsamda bugün izlediğim bir sahne gözümün önünden gitmiyor.

Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!

Bu densiz Kaymakamın, bu iflas etmiş şahsiyetin şehitliği magazinleştirmesi utanılması ve mutlaka cezalandırılması gereken bir alçalmadır.

Anne Feride Tuhal’ın evladının şehit haberini alır almaz kederle nasıl kıvrandığını, “Mehmedim” deyişini vicdanlı hiçkimse görmezden gelemez

'Anlamaz bizi hayvan olan, insan olan anlar bizi'

Bari şehitlerimizin aziz hatıralarıyla oynanmasın, geride bıraktıkları muhterem emanetleri siyasal ve istismarcı emellere alet edilmesin.

17’inci yüzyılın büyük düşünür ve tasavvuf kutbu Niyazi Mısri, şu dizeleriyle sanki bugünkü mevki sahiplerini anlatıyor:

Cahil anlamaz, zevil-irfan olan anlar bizi; vakıf-ı esrar olup, hayran olan anlar bizi. Anlamaz bizi hayvan olan, insan olan anlar bizi; halkın artık eksiğine keylimiz yoktur bizim.