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Hatay Valiliği, şehit haberi videosunun gizli olarak çekildiğini iddia etti

Mehmet Tuhal'ın ailesine şehit olduğu haberinin verilmesinin görüntülerinin yayınlanması büyük tepki çekmişti

17 Eylül 2015 00:27

Hatay Valiliği, Hakkari’de yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Tuhal’ın Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine şehit olduğu haberinin görüntülerinin gizli olarak çekildiğini iddia etti. 

Hassa Kaymakamı Mustafa Pala’nın, şehit polis memuru Mehmet Tuhal’ın ailesine acı haberi kameraların önünde vermesinin kamuoyunda tepki çekmesi üzerine bir açıklama yapan Hatay Valiliği, "Ziyaret esnasında, şehidin akraba ve komşularının arasına karışarak içeriye giren, ismi ve bağlı olduğu haber ajansı valiliğimizce bilinen basın mensubu tarafından söz konusu görüntülerin, basın ahlakına aykırı şekilde gizli olarak çekildiği ve servis edildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

 

'Herhangi bir basın mensubu davet edilmemiştir'

 

Valilik tarafından yapılan ççıklamada şöyle denildi:

’16 Eylül 2015 Çarşamba günü bazı internet haber portallarında yer alan ve 15 Eylül 2015 Salı günü Hakkari’de menfur terör saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Tuhal’ın ailesine acı haberin kameralar eşliğinde verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından,aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Şehit Polis Memuru Mehmet Tuhal’ın ailesine şehadet haberini vermek üzere giden İlçe Kaymakamı ve diğer görevliler tarafından, herhangi bir basın mensubu davet edilmemiştir. Müteveffanın evine intikal edildiği zaman, şehadet hadisesi sosyal medyada yer almaya başlamış ve bu kapsamda aralarında basın mensuplarının da bulunduğu bazı kişilerin eve geldikleri görülmüştür. Şehadet olayı haber verilmeden önce basın mensupları ve yakın akraba dışındaki diğer kişiler oda dışına davet edilmiştir.

Ziyaret esnasında, şehidin akraba ve komşularının arasına karışarak içeriye giren, ismi ve bağlı olduğu haber ajansı valiliğimizce bilinen basın mensubu tarafından söz konusu görüntülerin, basın ahlakına aykırı şekilde gizli olarak çekildiği ve servis edildiği tespit edilmiştir.  Ahlaki ve insani değerlere aykırı şekilde çekilen görüntüler dolayısıyla, sorumluları esefle kınıyor, bu hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile sunuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’

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