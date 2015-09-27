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Şehit binbaşının annesi: İsterlerse beni zindana atsınlar, onların PKK'lı askerleri vurdu oğlumu

AKP'li Emrullah İşler, Tunceli'de şehit olan Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in annesinin, "Getirmeyin bunları dedim valiye" sözleri üzerine, taziye sunamadan cenazeden ayrılmak zorunda kaldı.

27 Eylül 2015 19:23

Tunceli'de PKK'lılar ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Timlerinin Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Sonat Güzel için Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde anne Emine Güzel, “İsterlerse beni zindana atsınlar. Onun PKK'lı askerleri vurdu oğlumu, onların askerleri vurdu oğlumu” diye tepki gösterdi.

CİHAN'ın haberine göre, Şehit Binbaşı için bugün Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi feryat eden anne Emine Güzel, "Zindana atsın isterse beni. Onun PKK'lı askerleri vurdu oğlumu" ifadelerini kullandı

Anne Güzel, "Onların askerleri vurdu oğlumu. Zindana atsınlar isterseniz beni. Zindana atsın isterse beni. Beni zindana atsın. Onun PKK'lı askerleri vurdu oğlumu. Benim oğlum ne yaptı onlara? Ne yaptı benim oğlum onlara? Bir karıncayı incitmezdi. Kimse için kötü düşünmezdi. Onların PKK'lı askerleri silahlarla yıktırdılar onları. Onları beslediler, onlar vurdu oğlumu. Ne yaptı benim oğlum onlara? Zindana atsınlar beni isterse. Beni zindana atsınlar." sözleriyle yaşananlara isyan etti.

 

AKP'li Emrullah İşler, taziye sunamadan ayrılmak zorunda kaldı

 

Acılı aile daha sonra cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı. AKP'li isimlerden taziye için gelen ilk isim AKP Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler oldu.

İşler geldiği sırada ise acılı anne, “Getirmeyin bunları dedim valiye. Valiye tembih ettim, getirmişler.” diyerek tepki gösterdi. İşler, şehit binbaşının aile yakınlarına taziyesini sunamadan oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Daha sonra taziyelerini sunmak için kabineden Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Bakanı Selami Altınok geldi. Bakanlar şehidin babasına taziye sunarak ayrıldı.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da taziyeye geldi.

 

 

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