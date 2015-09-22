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"Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamayanlar, terör mitingi bahanesiyle parti mitingi yaptılar!"

Muharrem İnce: Amerikan askerleri için dua edenler, siz ne zaman milli ve yerli oldunuz!

22 Eylül 2015 01:52

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" mitingine katılmalarını eleştirerek, "Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamayanlar, oy uğruna terör mitingi bahanesiyle parti mitingi yaptılar" dedi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili İnce, "Bağımsızlığımızın simgesi bayrağımız teröre, terör örgütün silah depolamasına göz yumanların ihanetinin ve başarısızlığının kamuflajı olamaz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Twitter'da yaptığı açıklamalar şöyle:

 

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