Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı: Emine Erdoğan'ın konuştuğu o toplantıdakiler şehit ailesi değil!

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 18 Eylül’de düzenlediği ve Emine Erdoğan’ın da katıldığı şehit aileleriyle buluşma toplantısına davet edilmediklerini söyleyerek, “Toplantıya katılanların şehit ailesi olduğu kanısında değilim. En büyük şehit aileleri federasyonu olmamıza rağmen bakanlık bizi davet etmiyor. Ancak nedenini tahmin edebilirim. Gerçek şehit ailesine verebilecekleri cevapları olmadığı için” dedi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre; yaklaşık 3 bin üyeleri olduğunu belirten Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Köse, toplantıya davet edilmediklerini, bu konudaki şikâyetlerini bakanlığa bildirmelerine rağmen cevap alamadıklarını söyledi. Köse, “Davet edilmedik çünkü rahatsızlık duyduğumuz konuları onların yüzüne karşı haykıracağımızı biliyorlar” dedi. Söz konusu etkinlikte Emine Erdoğan, şehit ailelerine hitaben “Sizler Kurban Bayramı’nı çoktan idrak ettiniz” demişti.

Programı kimin düzenlediğini bilmediklerini söyleyen Hamit Köse şunları kaydetti:

“Bırakın bizleri davet etmelerini, şehit ailelerinin sıkıntılarını anlatmak için bile bize randevu vermiyorlar. Ben o programa katılanların şehit ailesi olduğu kanısında değilim. Türkiye’de en büyük şehit aileleri federasyonu olmamıza rağmen bakanlık bizi niye davet etmiyor, anlamış değiliz. Ancak ben neden davet etmediklerini tahmin edebiliyorum. Çünkü rahatsızlık duyduğumuz konuları onların yüzüne karşı haykıracağız. Gerçek şehit ailesine verebilecekleri cevapları olmadığı için bizi davet etmiyorlar.”

'Bu tür faaliyetlere davet edilmiyoruz'

Türkiye’nin tek Şehit Aileleri Federasyonu olduklarını belirten Köse, “Maalesef bu tür faaliyetlere davet edilmiyoruz. Üç binin üzerinde üyemiz olmasına rağmen bizlere bu programda yer verilmemesi kendi ayıplarıdır. Bu konudaki şikâyetlerimizi daha önce bakanlığa yazılı olarak bildirdik. Ama hiçbir cevap alamadık” diye konuştu.

Çubuk Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Avan da yaptığı açıklamada programa davet edilmediklerini söyledi. Avan, “Programdan haberimiz bile yoktu. Ankara’nın Çubuk ilçesi olarak biz bu vatan için çok sayıda şehit ve gazi verdik ama bu tür organizasyonlara davet edilmiyoruz” diye sitem etti.

Emine Erdoğan o etkinlikte ne demişti?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü ’Yalnız değilsiniz / Türkiye’nin En Büyük Ailesi’projesi kapsamında 18 Eylül’de düzenlenen şehit ailelerine yönelik etkinliğe Emine Erdoğan da katılmıştı. Emine Erdoğan şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler, şehit yakınları, bu adayışı en fedakar biçimde gerçekleştirdiniz. Bir adanış ve teslimiyet bayramı olan Kurban Bayramını sizler çoktan idrak ettiniz” demişti.

Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen programda şehit yakınları ile bir araya gelerek bayramlaşan Emine Erdoğan, şehit çocuklarına da çeşitli hediyeler vermişti.