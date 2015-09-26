Tunceli’de çatışma: Bir binbaşı şehit oldu

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsal kesiminde çıkan çatışmada ağır yaralanan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı Yavuz Sonat Güzel, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen şehit oldu.

DHA'nın haberine göre, Tunceli'nin merkeze bağlı Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasında bulunan Yapraklı Mezrası'nda bugün çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı ağır yaralandı. Kayalık, ormanlık ve derin vadilerin olduğu çatışma bölgesine sevk edilen bir Sikorsky helikopterle, yaralı komutan alındı. Yaralı subay helikopterle Elazığ Asker Hastanesi pistine getirilerek, buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı subay şehit oldu.



Bölgede teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların sürdüğünü belirten DHA, Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timlerinin indirildiği bölgede, Kobra helikopterlerinin, saldırıyı düzenlediği düşünülen PKK'lıların bulunduğu alanları ateş altına aldığını aktardı.

TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri de Tunceli'de yaşanan çatışmayla ilgili resmi sitesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"26 Eylül 2015 saat 15:50’de, Tunceli ili Demirkapı Köyü mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin bulunduğu duyumu üzerine, bölgeye Jandarma Özel Harekât Timlerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin açtığı ilk ateş esnasında Kahraman Silah Arkadaşımız Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat GÜZEL ağır şekilde yaralanmıştır.

Yaralı silah arkadaşımız Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat GÜZEL derhal helikopter ile hastaneye tahliye edilmiş; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bölgede Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."