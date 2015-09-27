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Şehit binbaşının annesi: Neredesin Tayyip!

Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Tunceli'deki PKK saldırısında şehit olmuştu

27 Eylül 2015 11:07

Tunceli’de bir grup PKK'lıler ile çıkan çatışmada şehit olan Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in (39) annesi Emine Güzel, “Oğlum ben artık yaşayamam. Neredesin o Tayyip? Haber verin” diye feryat etti.

Tunceli’de Jandarma Özel Harekat timleri ile PKK'liler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Sonat Güzel, yaralandı. Elazığ’a kaldırılan Güzel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit ateşi binbaşının Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki baba ocağına düştü.

Cumhuriyet'in haberine göre, oğullarının şehit olduğu haberini alan Aydınlık Mahallesi Güvenler Caddesi üzerinde ikamet eden Güzel ailesi gözyaşlarına boğuldu. Baba Yılmaz Güzel ile anne Emine Güzel, adeta yıkıldı, yakınları sinir krizleri geçirdi. Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Jandarma Komutan Vekili Albay Salih Akbaş ve diğer yetkililer şehidin evine gelerek taziyede bulundu. Ev ve sokağa büyük bir Türk bayrağı asıldı. İlçe halkı, şehit evinin önüne gelerek acıya ortak oldu. Sivil emniyet görevlileri de tepkilerin çekilmemesi için gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine vatandaşlar görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüdü. Aradaki gerginlik güçlükle önlendi.

Emine Güzel, bir otomobile binerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Anne Güzel, “Oğlum seni bekliyordum ben. Öldüm ben artık yaşayamam. Neredesin o Tayyip? Haber verin.” diye feryat etti. Şehidin anne ve babası, cenaze Ankara’da verileceği için özel araçlara bindi ve Ankara’ya doğru yola çıktı.

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